صادرات مصر الغذائية تنمو 2.2% في النصف الأول

المصدر: القاهرة ــ رويترز

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية، أمس، إن صادرات مصر من الغذاء ازدادت 2.2%في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 1.8 مليار دولار.



وقد أسهمت صادرات الصناعات الغذائية بنحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية في النصف الأول من عام 2020، وفقاً لبيان أصدره المجلس.



وأوضح أن الصادرات إلى الدول العربية شكلت ما نسبته 55% من إجمالي الصادرات الغذائية لتلك الفترة، وبقيمة بلغت 983 مليون دولار.



في سياق آخر، قفز سهم شركة أوراسكوم للاستثمار، المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس، 9.6% إلى 0.48 جنيه، مسجلاً ثاني أعلى قيمة تداولات في البورصة، بعد سعي إدارة الشركة لتقسيمها إلى شركتين.



وأبلغت الشركة إدارة البورصة، الأسبوع الماضي، أن مجلس الإدارة أوصى بتقسيمها إلى شركة للأنشطة الاستثمارية المتنوعة، وأخرى للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات من داخل مصر وخارجها، وتحسين المركز المالي.





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