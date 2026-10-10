تفاهم أوروبي صيني لخفض صادرات السيارات الهجينة وتسهيل الحصول على المعادن النادرة

أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتسوفيتش، الجمعة، التوصل إلى تفاهم مع الصين يستهدف خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى السوق الأوروبية، وتسهيل حصول الشركات الأوروبية على العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة، في إطار مساعي بروكسل لمعالجة الاختلالات في العلاقات التجارية مع بكين.

وقال شيفتسوفيتش إن التفاهم يهدف إلى الحد من صادرات الصين من السيارات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه قد يتيح خفض هذه الصادرات بأكثر من النصف.

وأضاف أن التفاهم سيسهّل وصول مجموعة من المنتجات الأوروبية إلى السوق الصينية، تشمل قطع غيار السيارات وزيت الزيتون والأحذية، بقيمة صادرات حالية تقارب أربعة مليارات يورو، كما سيوفر ما لا يقل عن 225 مليون يورو من الرسوم الجمركية.

وتناولت المباحثات أيضاً تسهيل صادرات العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة إلى أوروبا، وهي مواد أساسية في صناعات السيارات والتكنولوجيا الخضراء والدفاع.

ومن المقرر أن يراجع قادة الاتحاد الأوروبي تفاصيل التفاهم خلال قمتهم في بروكسل الأسبوع المقبل.