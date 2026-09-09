6.8 مليارات درهم تمويلات «أدكس» لدعم الصادرات الإماراتية

كشف مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» عن أن إجمالي التمويلات، التي قدمها لدعم الصادرات الإماراتية، بلغ 6.8 مليارات درهم، حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026.

وأفاد المكتب، في بيان، أمس، بمناسبة احتفائه بالذكرى السابعة لتأسيسه، بأنه أسهم، خلال سبع سنوات، في فتح أكثر من 40 سوقاً أمام المصدّرين الإماراتيين، وإبرام 36 اتفاقية مع شركائه من الجهات الوطنية والدولية، ما يعكس اتساع نطاق المبادرات التي يضطلع بها «أدكس» لدعم نمو الشركات الإماراتية، وتسهيل وصولها إلى الأسواق الخارجية، وتهيئة مزيد من الفرص أمام المنتجات والصناعات الوطنية للمنافسة عالمياً.

وقال المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، خليل فاضل المنصوري: «تُمثّل الصناعة الوطنية إحدى الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ تنوعه واستدامة نموه، ولا تقتصر أهميتها على تطوير القدرات الإنتاجية، بل تمتد إلى بناء منتجات إماراتية قادرة على المنافسة والتميّز بثقة في الأسواق الإقليمية والعالمية»، وأضاف: «من هذا المنطلق، نواصل في (أدكس) العمل مع شركائنا لتمكين الشركات الإماراتية من تعزيز وجودها في الساحة الدولية، وبناء شراكات نوعية، والوصول إلى أسواق جديدة، وتحويل القدرات الصناعية الوطنية إلى فرص واعدة، بما يُعزّز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويرسّخ حضور الصناعة الإماراتية عالمياً».

وأشار مكتب أبوظبي للصادرات إلى أنه مع دخوله عامه الثامن، تتجه المرحلة المقبلة نحو توسيع آفاق الفرص أمام القطاع الصناعي الوطني، عبر تطوير الحلول التمويلية، وتعزيز الشراكات. وأكد «أدكس» أنه بتكامل التوجّه الاستراتيجي لدولة الإمارات مع الطموح الصناعي والقدرات الوطنية، فإنه يرسخ دوره في تحويل الإمكانات الصناعية الوطنية إلى فرص عالمية، لتصبح الصادرات الوطنية جسراً يمتد من الإمارات إلى أسواق العالم.