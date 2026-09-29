فايننشال تايمز: صادرات دول الخليج النفطية عند أعلى مستوياتها منذ بدء حرب إيران

عادت صادرات نفط دول الخليج إلى أعلى مستوياتها منذ بدء حرب إيران في فبراير، بعدما تمكن منتجو الخليج من إيجاد سبل لتجاوز الاضطرابات في مضيق هرمز.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، بلغ متوسط شحنات النفط من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية والعراق 15.5 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وهو أعلى مستوى خلال الحرب، وأكثر من 80 في المئة من متوسط الشحنات خلال الأشهر الـ12 التي سبقت اندلاع الصراع، وفقاً لبيانات شركة «كبلر».

ويهدد تعافي الصادرات بتقليص أوراق الضغط التي تملكها طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام، إذ أصبحت واشنطن تواجه ضغوطاً أقل للتوصل إلى اتفاق في ظل استمرار خروج شحنات النفط من منطقة الخليج.