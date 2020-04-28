19.4 مليار يورو مبيعات "كارفور" عالميا بالربع الأول

المصدر: باريس - رويترز





قالت كارفور اليوم الثلاثاء إن نمو الإيرادات تسارع في الربع الأول، وهو ما يعكس مبيعات غذائية قوية في مارس في كل أسواقها وخصوصا في السوق الفرنسي، مع بقاء الناس في المنازل بسبب إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا.



وقالت أكبر شركة لتجارة التجزئة الغذائية في أوروبا من حيث المبيعات، إنها تتمسك بالمستويات المالية والتشغيلية المستهدفة في خطتها حتى العام 2022 لتعزيز المبيعات والأرباح.



وبلغت المبيعات في الربع الأول 19.445 مليار يورو (21.07 مليار دولار)، مدفوعة بأداء قوي في يناير وفبراير ومشتريات للتخزين من الأسر في مارس قبيل فرض إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في كل الدول التي تعمل فيها المجموعة.



وزادت مبيعات كارفور 7.8 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، متسارعة من نمو بلغ 3.1 في الربع الرابع من 2019.

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