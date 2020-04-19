تأجيل سوق السفر العربي إلى 2021 و"نسخة افتراضية" في يونيو المقبل

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة "ريد ترافيل إكزيبشنز" إنه في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واصلنا جهودنا ومتابعتنا الحثيثة للمتغيرات الناجمة عن هذه الأوضاع الجديدة وتداعياتها على صناعة السفر والسياحة خصوصاً، والمجتمع بشكلٍ عام.

وأضافت أنه في هذا الإطار، عُقدت اجتماعات مكثفة مع مركز دبي التجاري العالمي، تم فيها طرح عدد من الخيارات الأخرى لتنظيم الحدث في الربع الأخير من العام الجاري. وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والاستماع إلى آراء الخبراء في هذه الصناعة، قررنا أن نتخذ القرار الأفضل الذي يصب في مصلحة الجميع والمتمثل في تأجيل إقامة معرض سوق السفر العربي إلى عام 2021.

وأوضحت أنه في ضوء ذلك، سيُقام معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مايو 2021، أي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وذكرت الشركة في بيان صحافي: "نضع صحة وسلامة الجميع على رأس أولوياتنا، كما أننا ندرك تماماً الدور المهم الذي يلعبه معرض سوق السفر العربي في دعم صناعة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى من العالم، لذا يقع على عاتقنا تقديم حدث آمن وناجح عندما تتهيأ الظروف المناسبة.

وتابعت "سنركز بشكلٍ إيجابي في الوقت الحالي على دعم الأعمال وفرص التواصل ضمن قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط. ويسرنا في هذا الصدد الإعلان عن إطلاق الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الذي سيقام من 1 ولغاية 3 يونيو 2020، الذي سيضم ندوات مشتركة وجلسات مباشرة وفعاليات لتسريع التواصل، مع إمكانية عقد اجتماعات ثنائية وإجراء الحوارات والنقاشات البناءة، وفتح آفاق وفرص جديدة للأعمال من خلال التواصل عن بُعد".

وذكرت الشركة إنها "ستطلع المتعاملين بشكل منفصل على تفاصيل هذا الحدث الافتراضي وكيفية المشاركة فيه"، مضيفة أنه "في هذه الأثناء، سنبذل قصارى جهدنا لدعمكم في إطار الاستعدادات لانطلاقة الحدث عام 2021".