كيف تتسوق بأمان مع انتشار "كورونا"

المصدر: ميونخ - د ب أ

شار المعهد الألماني لتقييم المخاطر إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية للحماية من عدوى فيروس "كورونا" المستجد عند الاضطرار للنزول من البيت للتسوق. وفي ما يلي بعض النصائح والإرشادات التي يجب مراعاتها عند التسوق:

في البداية نصح خبراء المعهد الاتحادي بالحفاظ على مسافة 1.5 متر عند التحدث مع الآخرين، مع غسل اليدين قبل الذهاب للمتجر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية وتجفيفها جيدا، حتى لا تصيب الآخرين في حال وجود العدوى مع عدم العلم.

كما نصح المعهد الألماني بالذهاب إلى المتاجر في الوقت، الذي تقل فيه أعداد المشترين، مثل الصباح الباكر أو قبل الإغلاق ليلا، لافتا إلى أنه من الأفضل أيضا تقليل فترة التواجد في المتجر بمعرفة وكتابة قائمة المشتريات، حتى لا يضيع الوقت في المتجر ذهابا وإيابا دون داع، وهو ما يزيد من فرص الاحتكاك والاتصال بالآخرين.

ومن ضمن التوصيات أيضا عند التسوق لمس الأسطح بأقل قدر ممكن، ويفضل عدم إطالة الوقت في المتجر بأمور مثل قراءة محتوى الطعام.





وفي النهاية ينصح بإحضار حقيبة التسوق الخاصة بدلا من عربات التسوق والتي تنتقل من يد لأخرى، ويمكن اصطحاب مناديل مضادة للبكتريا ومواد مطهرة ضد العدوى.