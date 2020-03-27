تمديد إغلاق مطار بيروت حتى 12 أبريل

المصدر: بيروت - رويترز

قالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، اليوم، إنه تقرر أن يبقى مطار بيروت الدولي مغلقا أمام كل الرحلات الخاصة والرحلات التجارية حتى 12 أبريل ممددا بذلك إغلاقا بدأ الشهر الجاري بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وسيظل المطار مفتوحا فقط أمام الطائرات العسكرية ورحلات الإسعاف الطائر ورحلات الوفود الدبلوماسية ووفود المنظمات الدولية ورحلات العاملين في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

وسجل لبنان 391 حالة إصابة بفيروس "كورونا" وسبع وفيات. ومدد لبنان أمس الإغلاق الساري في البلاد حتى 12 أبريل، وأعلن عن إجراءات أكثر صرامة شملت منع الناس من مغادرة منازلهم وغلق جميع الشركات تقريبا.