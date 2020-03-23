الاتحاد للطيران تعلّق مؤقتاً جميع رحلاتها من وإلى الإمارات

المصدر: أبوظبي، الإمارات اليوم

أعلنت الاتحاد للطيران عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى وعبر أبوظبي مؤقتاً بتوجيهات أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة والخارجة ورحلات الربط في دولة الإمارات بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وحماية المواطنين والمقيمين والمسافرين الدوليين.

وسيبدأ تعليق الرحلات من وإلى مطار أبوظبي الدولي ابتداء من الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي من مساء الخميس الموافق في 26 مارس ولمدة 14 يوماً كبداية أو إلى حين صدور توجيهات مغايرة من السلطات المعنية، على أن تستثنى رحلات الشحن ورحلات الإجلاء والطوارئ.

في هذه المناسبة، أعلن توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران قائلاً: "إننا نمر بفترة صعبة، وتتخذ الحكومات والسلطات والشركات، ومنها الاتحاد، قرارات غير مسبوقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره حول العالم."

وتابع "إننا نقف إلى جانب عملائنا المخلصين، المجبرين على وقف أسفارهم وحياتهم اليومية، ونكرّس جميع جهودنا ومواردنا لضمان مساعدتهم في التخطيط للسفر خلال هذه الفترة العصيبة. كوننا الناقل الوطني لدولة الإمارات، فإننا ندعم بشكل كامل قرار الحكومة ونحن على ثقة بإننا مستعدون تماماً لمواجهة تداعيات هذا الأمر على عملياتنا التجارية والتشغيلية".

سيتم إعلام الضيوف في حال إلغاء رحلاتهم، ولكن يجب على الضيوف المسافرين التأكد من حال الرحلة قبل التوجه إلى المطار وذلك عبر موقع

https://www.etihad.com/ar-ae/manage/flight-tracker.

وتستمر الاتحاد للطيران في اتباع توجيهات السلطات الحكومية المحلية والدولية وتعمل على تطبيق خطة طوارئ لمساعدة العملاء المتأثرين.

وستقوم الشركة بالإعلان عن استئناف رحلاتها عبر القنوات المعتادة بمجرد رفع الحظر.