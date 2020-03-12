بورصات الخليج تتراجع بعد إعلان كورونا وباء

المصدر: دبي - رويترز

- انخفضت بورصات الخليج اليوم الخميس، لتلحق بعمليات بيع في الأسهم العالمية بعد أن علقت الولايات المتحدة السفر من أوروبا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا بات وباء الآن.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظرا على السفر من أوروبا، باستثناء المملكة المتحدة، إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يوما اعتبارا من الجمعة لاحتواء تفشي الفيروس.

جاء قررا ترامب بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد بات وباء للمرة الأولى. وأصاب الفيروس الشبيه بالإنفلونزا ما يزيد عن 118 ألف شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة 4200.

وقالت ماري سالم مديرة قسم المؤسسات لدى ضمان للأوراق المالية "جميع الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي في خطر بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية كورونا وباء، مما أطلق عمليات بيع بشكل عام في السوق الأمريكية"

"من المتوقع وقوع المزيد من الخسائر عقب إعلان الرئيس ترامب عن تعليق السفر إلى أوروبا لمدة 30 يوما".

وفي السعودية، نزل المؤشر الرئيسي خمسة بالمئة، بفعل هبوط سهم مصرف الراجحي 5.5 بالمئة.

ومددت السعودية، التي سجلت 45 حالة إصابة بالفيروس، حظرا على الرحلات الجوية والسفر ليشمل الاتحاد الأوروبي و12 دولة أخرى.

وفي دبي، تراجع مؤشر البورصة 7.6 بالمئة، مع نزول سهم بنك دبي الإسلامي 8.6 بالمئة بينما تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني عشرة بالمئة.

وهوى سهم العربية للطيران، شركة الطيران الإماراتية الوحيدة المدرجة، تسعة بالمئة بعد أن شددت السعودية والكويت قيودا على السفر.

ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 6.5 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 8.4 بالمئة.

وفي قطر، نزل مؤشر سوق الأسهم 6.2 بالمئة بعد مكاسب سجلها على مدى جلستين متتاليتين، مع انخفاض جميع الشركات المكونة للمؤشر. وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 7.5 بالمئة.

وجرى تعليق التداولات في الكويت بعد أن أعلنت البلاد أن اليوم الخميس عطلة عامة لاحتواء انتشار الفيروس.