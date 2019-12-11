انطلاقة أرامكو ترفع أسهم السعودية وصعود معظم الخليج

المصدر: الرياض - رويترز

أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع، اليوم، إذ صعدت أسهم عملاق النفط المملوك للدولة أرامكو بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة في ظهورها الأول بالسوق، في حين ارتفعت أيضا أغلب البورصات الرئيسية بمنطقة الخليج.

وزاد سهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) إلى 35.2 ريال (9.39 دولار)، مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا للسهم. وساعدت الزيادة الشركة في الاقتراب من تقييم التريليوني دولار الذي كان يسعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وإذا صعدت أسهم أرامكو عشرة بالمائة غداً الخميس أيضاً، فستتجاوز تقييم التريليوني دولار. ومن المتوقع ضم الشركة إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في 17 ديسمبر.

وجمعت أرامكو 25.6 مليار دولار في الخامس من ديسمبر من خلال الطرح الأولي. وتعتزم ممارسة خيار تخصيص إضافي بحد أقصى 15 بالمئة بشكل كلي أو جزئي خلال الثلاثين يوما الأولى من التداول. وفي حالة ممارسة الخيار بشكل كامل، فقد يجمع عملاق النفط 29.4 مليار دولار من طرحه الأولي.

وتقدم المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.8 بالمئة، إذ زاد سهما بنك الرياض ومصرف الراجحي 4.5 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.

من ناحية أخرى، قفز سهم شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال 9.9 بالمئة، ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر.

وفي دبي، زاد المؤشر واحدا بالمئة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.3 بالمئة وارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 0.6 بالمئة.

وفي تغريدة على تويتر، نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن دائرة التنمية الاقتصادية أن اقتصاد دبي سينمو 3.2 بالمئة في 2020، تسارعا من 2.1 بالمئة في 2019.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة عند الإغلاق، مدفوعا بزيادة 0.9 بالمئة في سهم اتصالات وصعود 1.1 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول.

وأغلق مؤشر البورصة القطرية على ارتفاع 0.2 بالمئة، إذ صعد سهم صناعات قطر ذو الثقل في السوق 2.2 بالمئة وزاد سهم البنك التجاري 1.1 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة البحرين 0.4 بالمئة إلى 1555 نقطة. بينما استقر مؤشر بورصة الكويت عند 6750 نقطة.