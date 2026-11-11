116.29 مليون دولار صافي ربح «جي إف إتش» خلال 9 أشهر

أعلن بنك «جي إف إتش» نتائجه المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المنتهي في 30 سبتمبر 2026، مسجلاً نمواً في صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين بنسبة 14.83% خلال الأشهر التسعة الأولى، لتصل إلى 116.29 مليون دولار، مقارنة بـ101.27 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 40.09 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ34.03 مليون دولار خلال الربع المقابل من عام 2025، بزيادة نسبتها 17.81%. وعزا البنك هذا النمو إلى ارتفاع الدخل من أنشطة إدارة الثروات والاستثمار بنسبة 82.10%، ومن أنشطة الائتمان والتمويل بنسبة 8.89%.

وارتفعت ربحية السهم خلال الربع الثالث إلى 1.16 سنت أميركي، مقارنة بـ0.94 سنت خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو نسبته 23.40%. في المقابل، انخفض إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين بنسبة 6.30%، ليبلغ 34.05 مليون دولار، مقارنة بـ36.34 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الدخل خلال الربع الثالث 130.63 مليون دولار، مقارنة بـ137.47 مليون دولار خلال الربع المقابل من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.98%. وارتفع صافي الربح الموحد بنسبة 15.32% إلى 40.63 مليون دولار، مقارنة بـ35.23 مليون دولار. كما انخفض إجمالي المصروفات، بما فيها المصروفات الضريبية، بنسبة 11.97% إلى 90 مليون دولار، مقارنة بـ102.24 مليون دولار.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت ربحية السهم بنسبة 18.73% إلى 3.36 سنتات أميركية، مقارنة بـ2.83 سنت خلال الفترة المقابلة من عام 2025. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 101.66 مليون دولار، مقارنة بـ115.25 مليون دولار، بانخفاض نسبته 11.80%.

وارتفع إجمالي الدخل خلال الفترة بنسبة 5.07% إلى 440.44 مليون دولار، مقارنة بـ419.20 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. كما زاد صافي الربح الموحد بنسبة 11.67% إلى 117.20 مليون دولار، مقارنة بـ104.95 مليون دولار. وبلغ إجمالي المصروفات، بما فيها المصروفات الضريبية، 323.24 مليون دولار، مقارنة بـ314.25 مليون دولار، بزيادة نسبتها 2.86%.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 1.05 مليار دولار في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ1.02 مليار دولار في 31 ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 2.52%. كما بلغ إجمالي الأصول 12.23 مليار دولار، مقارنة بـ12.20 مليار دولار في نهاية عام 2025، بنمو نسبته 0.25%.

وقال رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»، عبدالمحسن راشد الراشد، إن نتائج الأشهر التسعة الأولى تعكس قوة المركز المالي للبنك وتوجهاته الاستراتيجية، مشيراً إلى استمرار تحقيق أداء إيجابي رغم التحديات والتطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن التحول إلى بنك يمثل خطوة لتعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع الأنشطة المصرفية والاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية المجموعة طويلة الأجل لترسيخ مكانتها في مملكة البحرين والمنطقة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، هشام الريس، إن قطاعات الأعمال الرئيسية أسهمت في النتائج، إذ بلغ دخل إدارة الثروات والاستثمار 54.29 مليون دولار خلال الربع الثالث، فيما سجل قطاع الائتمان والتمويل 43.54 مليون دولار، وبلغ دخل أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة 32.79 مليون دولار.

وتُتداول أسهم «جي إف إتش» تحت الرمز «GFH» في أسواق أبوظبي والبحرين والكويت ودبي.