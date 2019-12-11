سهم «أرامكو» بالحد الأقصى في أول يوم لتداوله بالسوق السعودية

المصدر: أمل المنشاوي- أبو ظبي

شهدت السوق السعودية، صباح اليوم، بدء التداول على سهم شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم، حيث ارتفع سعر السهم بالحد الأقصى 10% خلال الدقائق الخمس الأولى من بدء الجلسة ليصل سعره الى 35.2 ريالاً سعودياً.

وبلغت التداولات على السهم خلال الساعة الأولى 16 مليون سهم، فيما تجاوزت طلبات الشراء 190 مليون سهم، وصاحب ذلك ارتفاع مؤشر السوق السعودي بنحو 61 نقطة بتداولات قيمتها 1.1 مليار ريال.

ولا يؤثر السهم في مؤشر السوق السعودية في أول خمسة أيام للتداول، حيث لن يتم ضمه للمؤشرات إلا بعد اليوم الخامس من تداوله.

وبعد إدراج شركة أرامكو تصبح القيمة السوقية للبورصة السعودية تاسع أكبر أسواق العالم بـ2.4 تريليون دولار.