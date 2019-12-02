السوق السعودية تصعد بفعل أنباء الشركات

المصدر: عواصم - رويترز

صعدت الأسهم السعودية في تعاملات، أمس، مدعومة بأنباء من الشركات، كما ارتفعت أسواق خليجية أخرى.

وارتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.4%، مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.5%، وسهم شركة الاتصالات السعودية 0.8%.

كما ارتفع سهم شركة «ساب تكافل» للتأمين 2.6%، بعد حصولها على عقد تأمين من البنك السعودي البريطاني «ساب» بقيمة تزيد على 1% من الإيرادات السنوية للشركة.

وصعد سهم «مجموعة الحكير» 1.5% بعد موافقة مجلس إدارتها، الخميس الماضي، على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة إلى 1.1% من رأس المال عن طريق استخدام كامل الاحتياطي النظامي، الذي يبلغ 71.7 مليون ريال (19.12 مليون دولار).

وازداد سهم «عطاء التعليمية» 0.9%، بعدما وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع وحدة تابعة لشركة المملكة القابضة لحيازة حصة نسبتها 92.1% في شركة مدارس المملكة المحدودة. من جهته، ارتفع المؤشر الكويتي 1.2% مع ارتفاع سهم «بيت التمويل الكويتي» 2.6%، وصعود سهم «بنك بوبيان» 1.2%. يشار إلى أن سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية مغلقان بمناسبة عطلة اليوم الوطني.