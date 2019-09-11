"أبل" تطلق 3 هواتف من اصدار "أي فون 11" والجيل الخامس من ساعتها

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت شركة «أبل» الأميركية، اليوم عبر مؤتمرها الذي عقدته في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، عن إطلاق إصدارات "أي فون 11"، و"أي فون 11 برو"، و"أي فون 11 برو ماكس"، لافتة إلى بدء الحجز لتلك الهواتف اعتبارا من الجمعة الموافق 13 من سبتمبر الجاري، تمهيدا لإتاحتها بالمتاجر ابتداء من يوم الجمعة 20 سبتمبر.

وكشفت الشركة خلال بث مباشر لعمليات الاطلاق من مسرح "ستيف جوبز" بمقرها الجديد "أبل بارك، عن أن هاتف "أي فون 11" يأتي بكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، واحدة أساسية وأخرى موسعة لزاوية الالتقاط، ويأتي بميزة التصوير الليلي وبإمكانية التصوير بدقة فور كيه، كما يأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل ويأتي بشاشة بقياس 6.1 إنش".

وأشارت "أبل" أن الهاتف يأتي مدعوما "ايه 13 بيونيك"، والذي يمتاز بالسرعة وتوفير الطاقة، كما يتاح الهاتف بستة ألوان وبسعر يبدأ من 699 دولارا، عالميا، أو بسعر من 2,949 درهم بالأسواق الإماراتية.

وكشفت الشركة عن اطلاق هاتف "أي فون 11 برو"، بشاشة 5.8 إنش، وبثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجا بكسل و تشمل كاميرا أساسية، وكاميرا مكبرة، وكاميرا موسعة لزاوية الالتقاط، وبإمكانيات التقاط فيديو احترافية تتيح للمتعاملين تعديل وقص وتحرير المقاطع على الهواتف بشكل احترافي.

ويتاح الهاتف بأسعار عالمية تبدأ من 999 دولارا، وبأسعار بالسوق الإماراتية تبدأ من 4219 درهما.

وأعلنت الشركة عن اطلاق هاتف "أي فون 11 برو ماكس"، ويأتي بشاشة 6.5 إنش من نوعية أوليد، ويبدأ سعره من 1099 دولارا على المستوى العالمي، وفي الأسواق الإماراتية يبدأ من 4639 درهما.

ويتاح الهاتفين بأربعة ألوان وبكاميرات ثلاثية، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل، وبقدرات مقاومة المياه والغبار إضافة إلى أن التصميم يضمن حمايتهما من انسكاب السوائل الذي يمكن أن يحدث يومياً بما في ذلك انسكاب القهوة والصودا.

وكشفت "أبل" خلال المؤتمر عن طرح الجيل الخامس من ساعتها "ابل واتش"، بشاشة من نوعية "رنيتا"، لا تنطفئ عند الحركة وبوصلة مدمجة وميزة مكالمات الطوارئ حول العالم عند الضغط المطول على ازرارها الجانبية حتى مع عدم توافر هواتف أي فون متصلة بها".

وتتاح الساعة من مواد الألومنيوم، والستانلس ستيل، والسيراميك، بالإضافة إلى التيتانيوم .

وتأتي بسعر يبدأ من 400 دولارا للنسخة العادية، و 500دولارا للنسخة الداعمة لشريحة الاتصال، فيما تبلغ الأسعار في الأسواق الإماراتية من 1599 درهما للعادية، و1999 درهما للداعمة لشريحة الاتصال، وتتاح الساعة في الأسواق بحلول 20 سبتمبر المقبل.