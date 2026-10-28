أبل تقر بمشكلات في شاشة هاتفها القابل للطي «آيفون ديو»

أقرت شركة أبل بوجود أعطال في الشاشة الداخلية القابلة للطي لدى عدد محدود من هواتف «آيفون ديو» الجديدة، وذلك عقب ورود شكاوى من مستخدمين بشأن تعطل المفصل وظهور خطوط مضيئة وملونة على الشاشة بعد فترة وجيزة من الاستخدام.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الثلاثاء، عن متحدث باسم الشركة تأكيده علم أبل بالمشكلة التي طالت بعض الأجهزة، مشيراً إلى أن المستخدمين المتضررين يمكنهم التواصل مع خدمة «أبل كير» للحصول على أجهزة بديلة.

ولم تكشف الشركة عن العدد الإجمالي للهواتف المتأثرة، كما أوضحت أنها لا تعتزم سحب الجهاز من الأسواق في الوقت الراهن.

ومن بين الحالات التي أوردتها الصحيفة، تعرض هاتف الأمريكي جيسي دالتون للعطل بعد فتحه وإغلاقه أربع أو خمس مرات فقط، إذ توقف المفصل عن الحركة عند زاوية 45 درجة، قبل أن يصدر صوت فرقعة وتظهر خطوط مضيئة على الشاشة.

كما واجه الأسترالي شاين باسنسكي مشكلة مماثلة بعد نحو ست ساعات من استخدام الهاتف.

وتمكن المستخدمان من الحصول على جهازين بديلين من متاجر أبل المحلية.

وفي تفسير محتمل لهذه الأعطال، قال فرانسيسكو خيرونيمو، نائب رئيس الأجهزة العالمية في شركة الأبحاث «آي دي سي»، إن تشابه الحالات قد يعكس وجود مشكلة تتعلق بدقة تصنيع المفصل أو بآلية دعم الشاشة خلال عملية الطي والفتح.

من جهته، رجح شاهرام مختاري، المتخصص في إصلاح الأجهزة لدى شركة «آي فيكست»، أن تكون الأعطال ناجمة عن نقطة ضعف في تصميم المفصل قد تؤدي إلى إتلاف المكونات الإلكترونية الدقيقة الموجودة أسفل الشاشة، أو عن وجود شوائب داخل الجهاز أو عيب في التصنيع. لكنه أوضح أنه لم يعاين بنفسه أي جهاز تعرض لهذه المشكلة.

ويُطرح «آيفون ديو»، الذي يمثل أول تجربة لشركة أبل في سوق الهواتف القابلة للطي، بسعر يبلغ نحو ألفي دولار، في خطوة تضع الشركة أمام تحدي ضمان متانة التصميم الجديد وموثوقيته مع الاستخدام اليومي.