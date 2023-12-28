أسواق الأسهم تشهد 75 صفقة كبيرة منذ بداية ديسمبر

شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 75 صفقة كبيرة ومباشرة على أسهم 16 شركة مدرجة، بقيمة ناهزت 9.7 مليارات درهم منذ بداية ديسمبر 2023 وحتى نهاية جلسة الأربعاء الموافق 27 من الشهر ذاته.

واستناداً إلى بيانات رسمية صادرة من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد جرى تنفيذ الصفقات الكبيرة على نحو 1.4 مليار سهم.

وتم تنفيذ الصفقات على أسهم سبع شركات مدرجة في سوق دبي المالي، هي: «الإسلامية العربية للتأمين - سلامة»، و«شعاع كابيتال»، و«تكافل الإمارات»، و«العربية للطيران»، و«أمانات القابضة»، و«الخليج للملاحة القابضة»، و«دبي للاستثمار»، وتسع شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هي: «دانة غاز»، و«إشراق للاستثمار»، و«بنك الفجيرة الوطني»، و«العالمية القابضة»، و«ألفا ظبي القابضة»، و«الخليج للمشاريع الطبية» و«بنك أم القيوين الوطني»، و«أم القيوين للاستثمارات العامة»، و«البحيرة الوطنية للتأمين».

واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة بواقع 65 صفقة تم تنفيذها على 954.07 مليون سهم بقيمة جاوزت 9.11 مليارات درهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 10 صفقات على 452.26 مليون سهم بقيمة 543.5 مليون درهم.

وكانت أكبر الصفقات المنفذة في سوق دبي المالي منذ بداية ديسمبر وحتى نهاية جلسة الأربعاء الماضي، على أسهم «الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة»، بعد تنفيذ صفقة كبيرة على 190 مليون سهم بقيمة 220.4 مليون درهم، فيما شهد سهم «شعاع كابيتال» تنفيذ أربع صفقات كبيرة على 53.4 مليون سهم بقيمة 142.13 مليون درهم. وخدمة «الصفقات الكبيرة» هي آلية توفرها الأسواق للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق، شريطة ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة على سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%، ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.