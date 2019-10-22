طيون: تدريب فريق فندقي لخدمة ضيوف «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



توقّع مدير فندق «هوليداي إن فيستيفال سيتي» بدبي، سايد طيون، أن يشهد القطاع السياحي في دبي خلال الفصل الأخير من العام الجاري نمواً ملحوظاً وانتعاشاً كبيراً، خاصة مع موسم الأعياد المقبل، والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات والاستعدادات القائمة لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، والذي من المتوقّع أن يستضيف أكثر من 20 مليون زائر.

وقال طيون في بيان اليوم: «تمّ اختيار فريق عمل داخل الفندق يقوم بالتحضير لاستضافة (اكسبو 2020)، بدءاً من الاجتماعات المتواصلة لوضع الخطط الاستراتيجية والعروض المُصمّمة خصيصاً للشركات والمجموعات المشاركة في هذه المناسبة، إضافة إلى عروض خاصة للعاملين في الأجنحة الكبيرة في المعرض، مع خلق التوعية بين الموظفين وجميع العاملين في الفندق لتقديم أفضل الخدمات التي تتناسب مع هذا الحدث العالمي المُميّز الذي تترقبه أنظار جميع الناس في كافة أرجاء العالم إلى دبي».

وتابع: «نحن على أهبة الاستعداد كمجموعة من الفنادق في (فيستيفال سيتي)، التي تُمثّل وجهة متكاملة توفّر كافة عوامل الجذب السياحي، خاصة مع موقعنا الاستراتيجي على بعد 10 دقائق من مطار دبي الدولي، وقربنا من موقع معرض (إكسبو 2020) إضافة إلى اتصال هذه الفنادق بمركز (فيستيفال سيتي) التجاري، الذي يُعدّ واحداً من أكبر المراكز التجارية في مدينة دبي ودولة الامارات».

وأوضح انه «سيكون هناك وصول سهل على مدار الساعة من كافة الفنادق التابعة لمجموعة (انتركونتيننتال) في (فيستفال سيتي) إلى موقع (إكسبو) بواسطة المترو والباصات».

ولفت طيون إلى حرص كافة الفنادق على وضع عروض خاصة للضيوف والزوار الراغبين في زيارة دبي على مدار العام، من خلال الأسعار التي تُناسب كافة الميزانيات، وتوفير الأماكن لجميع سكان الدولة وضيوفها من منطقة الخليج والدول العربية والأجنبية، مؤكداً على أن الفندق حريص خلال هذه الفترة أيضاً على استقبال كافة الفعاليات والمؤتمرات، المجموعات السياحية وغيرهم من الضيوف ورجال الأعمال، وتلبية متطلبات الجميع دون استثناء.

وأوضح أن الفندق، الذي تم إفتتاحه منذ 18 شهراً، يحتضن 510 غرف، 3 مطاعم، مع قاعات تتسع لـ 200 شخص

وأشار إلى أن فندق «هوليداي إن» هو أحد مجموعة فنادق (إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي)، والمتمثلة في فندق (إنتركونتيننتال، فندق كراون بلازا، وإنتركونتيننتال للشقق الفندقية)، الأمر الذي يوفّر أمام الزوار أكثر من 1600 غرفة، إضافة إلى القاعات التي يصل مجموعة مساحاتها إلى 11 ألف متر مربع مجهّزة بالكامل لاستضافة المؤتمرات والمعارض، الاحتفالات وحفلات الزفاف وكافة المناسبات الأخرى.

