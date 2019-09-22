ريكسوس باب البحر يطلق عروض عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أطلق فندق ريكسوس باب البحر حزمة من العروض المميزة بأسعار منافسة خلال عطلة نهاية الاسبوع لمساعدة ضيوفهعلى قضاء أوقات مميزة، سواء كانوا يرغبون باستكشاف إمارة رأس الخيمة وجبالها الساحرة، أو الاستمتاع بينابيعها الحارة الاستشفائية، أو الاستمتاع بإقامة مريحة وهادئة، فإن الفندق هو وجهتهم الأمثل.

وعمل المنتجع على تغيير معايير الإقامة المترفة ضمن مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي موفرًا لضيوفه عالمًا من المتعة والتوفير تحت شعار "اترك محفظتك وأعباءك في المنزل" والذي ينطلق في إمارة رأس الخيمة للمرة الأولى. وتعد هذه الباقة مثالية للعائلات والأصدقاء الراغبين بإمضاء أوقات ممتعة ومريحة مع الاستمتاع بتناول المأكولات الشهية. حيث يمكنهم الاستمتاع بطيف واسع من الأنشطة الترفيهية الرائعة المتوفرة على مدار الساعة، والتي تتضمن حفلات الرغوة بجانب بركة السباحة، وعروض المسرح الحية، والحفلات ذات الطابع الخاص والعروض الحية على الشاطئ. كما يمكنهم اختيار ما يناسبهم من بين 15 مطعمًا تابعًا للفندق، وبالطبع هنالك نادي ريكسي الخاص بالأطفال ونادي انفيرنو الذي يشتهر بفعالياته المسائية الرائعة. ومن خلال عروضه الجديدة كليًا يعطي هذا المنتجع الذي يقع على جزيرة المرجان معنى جديد لعبارة "ساعات مرح لا محدودة". فهنا، يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول المأكولات والمشروبات الشهية واللعب والمرح ضمن أجواء مريحة مليئة بالطاقة الإيجابية ضمن تجربة الإقامة الأروع على الإطلاق.

ويتضمن الفندق شاطئ خاص ممتد على مسافة 450 مترا، وثماني برك سباحة منها واحدة خاصة بالكبار، ومنتجع أنجانا سبا الصحي إلى جانب الحمام التركي التقليدي على أصوله. علاوةً على ما سبق، يقدم المنتجع العديد من الأنشطة الرياضية الممتعة الجيم المائي والبولو المائي، والبيلاتيس وغيرها من صفوف اللياقة الفريدة من نوعها.

وتبدأ الأسعار من (850+++ درهم) للغرفة الواحدة للّيلة الواحدة.