يخت ميسي الجديد.. رفاهية استثنائية تُصنع في الإمارات

قرر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأميركي، شراء يخت فاخر من طراز «ULTIMA 88»، تبلغ قيمته 10.4 مليون دولار، ويجري بناؤه حاليًا في حوض بناء السفن التابع لشركة «Sunreef Yachts» في دولة الإمارات.

وأعلنت الشركة البولندية المتخصصة في صناعة اليخوت، عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»، أن اليخت لا يزال قيد الإنشاء، ومن المقرر أن ينضم إلى أسطول ميسي المتمركز في جزر البليار الإسبانية.

وصُمم اليخت ليوفر مساحات واسعة ومستويات عالية من الخصوصية، مع إتاحة فرص الاستمتاع بالأنشطة في الهواء الطلق.

ويضم أربع مقصورات للضيوف، وجناحًا رئيسيًا يمتد على عرض اليخت بالكامل، فضلًا عن مساحة «Ocean Lounge» التي تتيح للضيوف الاقتراب من سطح الماء والاستمتاع بأجوائه.