فنادق ومنتجعات جنة تقدم باقة خاصة لعشاق رياضة الغولف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات جنة عن أحدث باقاتها الترفيهية الحصرية وفق مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي، وتتضمن إقامة فاخرة لمدة سبع ليالي، تصحبها إمكانية الدخول المجاني إلى نادي الغولف والاستمتاع بالوجهات السياحية الأشهر في المدينة.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بإقامة مدتها أربع ليالي في غرفة العُليّة "بنتهاوس" لدى فندق جنة برج السراب، تليها إقامة لمدة ليلة واحدة في شقة مكونة من غرفة نوم واسعة لدى أجنحة جنة مارينا بي. ثم الانتقال إلى ملاذ أكثر عزلةً وهدوءً لينعموا بالراحة والاستجمام لليلة واحدة بعيدَا عن صخب حياة المدينة؛ في فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع بركة سباحة خاصة في منتجع وفلل جنة رأس الخيمة. كما تتضمن الباقة خدمات ضيافة فاخرة، بالإضافة إلى هدية ترحيبية حصرية بمجرد الوصول، مع إمكانية الاستمتاع بالمرافق الخاصة بكبار الشخصيات ووجبات الإفطار اليومية الفاخرة ضمن راحة غرفهم، مع بطاقة دخول ليومين لشخص واحد إلى نادي غولف شاطئ السعديات، أو نادي أبوظبي للغولف تتضمن 18 حفرة ضمن وقت محدد "18 Hole Tee Time".

وتضم الباقة جولات سياحية ومغامرات في أفضل الوجهات السياحية في المدينة، إذ يحصل الضيوف على بطاقة دخول لمتحف اللوفر أبوظبي حيث تجتمع الثقافة والجمال، وبطاقة دخول للقصر التراثي، قصر الوطن أبوظبي، تليه زيارة مفعمة بالمتعة والإثارة لحدائق ياس الترفيهية، ودبي باركس، وتذكرة إلى أطول خط انزلاقي "Zip Line" في العالم. كما سيتمكن الضيوف من التجول في أرجاء المدينة بسيارة رينج روفر من أحدث طراز مع سائق خاص لمزيد من الترف والفخامة. يمكن الحصول على هذه الباقة المميزة بأسعار تبدأ من 7777 دولار أمريكي.

من جانبه، قال أسامة شروف، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في المجموعة معلقًا بهذا الصدد: "يسرنا أن نمنح ضيوفنا هذه التجربة التي تجمع ما بين العروض الحصرية والأنشطة الترفيهية غير المسبوقة، جميعها في أسبوع واحد".

وقال ريتشارد حداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة: "تتيح باقة غولف الإمارات لعشاق الغولف الفرصة للاستمتاع بإقامة فاخرة في ثلاثة من أفضل منشآت مجموعة جنة في دولة الإمارات، مع خدمات ضيافة فاخرة طوال فترة الزيارة. كما يتضمن العرض أفضل وأفخم نوادي الغولف قي الشرق الأوسط والتي تتضمن خيارات وتصاميم لعب تناسب هواة اللعبة من كافة المستويات".