"ماريوت": حسومات تصل 30% ضمن 200 مطعم مشارك في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت ماريوت الدولية عن عرضها الجديد لفصل الصيف، والذي يوفر حسماً بنسبة 30% في أكثر من 200 مطعم ضمن فنادق العلامة لأعضاء برنامج الولاء Marriott Bonvoy، حيث يمكنهم الاستمتاع بتجارب استثنائية واختبار الخيارات المتنوعة التي تواكب أحدث التطورات في المدن الكبرى مثل نيويورك ولندن.

ويمكن للضيوف الاحتفاء بمناسباتهم الخاصة مع أشهى شرائح اللحم في مطعم برايم 68 ضمن فندق جي دبليو ماريوت ماركيز أو استكشاف قائمة المأكولات النباتية في مطعم باونتي بيتس ضمن لو ميريديان الميناء السياحي أو زيارة مطعم أكيرا باك في فندق دبليو دبي -النخلة لاختبار النكهات الكورية الأصيلة.

وخلال الصيف، سيتسنى لأعضاء برنامج الولاء Marriott Bonvoy الاستمتاع بالنكهات المتميّزة والاستفادة من حسمٍ بنسبة 30% على الفاتورة الإجمالية ضمن مجموعة متنوعة من المطاعم.

وتشكل هذه المجموعة من المطاعم الفاخرة الخيار الأمثل للاستمتاع بالمناسبات الخاصة، حيث تقدم طيفاً من أشهى المأكولات ضمن أجواء استثنائية تلبي كافة التطلعات.

• برايم 68 - جي دبليو ماريوت ماركيز دبي: يقدم المطعم أشهى شرائح اللحم المحضرة من أجود المكونات والمقدّمة بأسلوب راقٍ وعصري، كما يوفر إطلالات خلابة على أفق مدينة دبي، ما يجعل منه الوجهة المثالية لاختبار تجربة لا تنسى.

• بلو جيد - الريتز-كارلتون، دبي: يقدم هذا المطعم، الحائز على أهم جوائز القطاع، أشهى المأكولات الآسيوية والتي يحضرها الطهاة الماهرون في المطبخ المفتوح الرائع، ليستمتع الضيوف بتجربة متكاملة فريدة من نوعها.

• تورو تورو - جروفينور هاوس دبي، ذا لكجري كولكشن: يوفر المطعم الاستثنائي تشكيلة متنوعة من أشهى أطباق أمريكا الجنوبية ضمن أجواء مريحة وأنيقة.

• مايا - منتجع وسبا لو رويال ميريديان دبي: ينفرد الشيف ريتشارد ساندوفال بإبداع أشهى الأطباق المكسيكية العصرية عبر المزج بين النكهات الأصيلة والمكونات العالمية؛ وتحضيرها بأساليب مبتكرة للطهو.

الوجبات اليومية

توفر ماريوت الدولية لضيوفها فرصة الاستمتاع بالوجبات اليومية ضمن منافذها الفاخرة التي ترضي كافة الأذواق والميزانيات.

• كيتشن 6 - جي دبليو ماريوت ماركيز دبي: يتيح المطعم فرصة اختبار ستة مطابخ عالمية ضمن وجهة واحد، انطلاقاً من وجبات ديم سم الاستثنائية، والشاورما الشهية، وصولاً إلى أشهى الأطباق الهندية والأوروبية ومأكولات أمريكا الجنوبية.

• شيفال - لا فيل سيتي ووك: يشكل هذا المطعم المريح الوجهة المثالية للاسترخاء والاستمتاع برفقة العائلة والأصدقاء على مدار اليوم.

• بوسولا – منتجع ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي: يوفر بوسولا لضيوفه فرصة اختبار أشهى النكهات الإيطالية الأصيلة، حيث تتألف الوجهة من ثلاث صالات، مطعم للبيتزا وردهة ومطعم، ما يرضي كافة الأذواق.

• كوتشينا - كورت يارد باي ماريوت جرين كوميونيتي: يتميز هذا المطعم الإيطالي التقليدي بقائمة الطعام حسب الطلب الخاصة به، والتي تضم أشهى أصناف الباستا المحلية واللحوم الطرية المشوية والبيتزا المخبوزة على الحجر ضمن أفران الخبز.

المطابخ الجديدة

تتيح ماريوت الدولية في الإمارات الفرصة المثالية لاختبار الثقافات المتنوعة والتلذذ بأشهى الأطباق من المطابخ العالمية ضمن محفظتها الواسعة من منافذ الطعام.

• مطعم أكيرا باك الكوري، دبليو دبي - النخلة: يتولى الشيف أكيرا باك، أحد أشهر الطباخين في كوريا، إدارة هذا المطعم الآسيوي من فئة الخمس نجوم، والذي يحظى بشهرة واسعة في دبي، لما يقدمه من أطباق متميزة تجمع بين النكهات الآسيوية الأصيلة وأشهر الأطباق العالمية.

• مطعم بيش التركي - شيراتون مول الإمارات: يقدم هذا المطعم أشهى الوصفات التركية الأصيلة، التي تعود أصولها إلى ما يزيد عن 150 عاماً، والمحضرة باستخدام زيت الزيتون الطازج والتوابل المستوردة مباشرة من بازارات اسطنبول.

• مطعم إنديا باي فينيت الهندي، لو رويال ميريديان دبي: يشكل هذا المطعم المتميز مفهوماً جديداً يتيح للضيوف اختبار إبداعات المطبخ الهندي بأسلوب فريد من نوعه يرضي كافة الأذواق والحواس.

• مطعم لونج ين الصيني، فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي: يشتهر مطعم “لونج ين”، من فئة الخمس نجوم، بتقديم أشهى الأطباق الكانتونية والسيشوانية الأصيلة ضمن أجواء فاخرة.

المأكولات النباتية

يمكن لكافة الضيوف الاستمتاع بأشهى المأكولات النباتية والصحية، خلال فصل الصيف، ضمن مجموعة متنوعة من المطاعم الفريدة.

• باونتي بيتس - منتجع ومارينا لو ميريديان الميناء السياحي: يوفر المطعم تشكيلة من أشهى الأطباق النباتية المحضرة من مكونات عضوية خالية من الجلوتين، ويسعى للتوعية حول أهمية الحفاظ على العافية عبر تناول الوجبات الصحية والاهتمام بالبيئة وزيادة الوعي المجتمعي..

• ذا كانتين - ألوفت سيتي سنتر ديرة: يتميز المطعم بأجوائه المريحة والتي تتيح للضيوف مشاركة أشهى الأطباق مع الأحبة، حيث يمكنهم اختيار ما يفضلونه من الأطباق الصغيرة والتشاركية للاستمتاع بمائدة فريدة ترضي كافة الأذواق.

• نيبرهود- كورت يارد باي ماريوت جرين كوميونيتي: يعد نيبرهود الوجهة المثالية للقاءات الاجتماعية في أي وقت من اليوم، حيث يتميز بإطلالاته الخلابة على البحيرة وأجوائه العصرية المذهلة. واعتباراً من شهر سبتمبر، سيوفر المطعم طيفاً متنوعاً من أشهى الأطباق النباتية، بما فيها فطائر السبانخ والبصل وكاري جوز الهند والبرجر النباتي الاستثنائي.