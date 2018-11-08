"ذا رتريت نخلة دبي" يطلق مفهومه الجديد برانش إزالة السموم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرح أول منتجع صحي في الشرق الأوسط ’ذا رتريت نخلة دبي‘ مقاربةً مختلفة وفريدة لمفهوم البرانش التقليدي في دولة الإمارات مع إطلاق برانش إزالة السموم الفريد من نوعه. ويقدم المنتجع برانش إزالة السموم الجديد كل يوم سبت في مطعم ’فايبس‘، ليتيح لضيوفه فرصة استعادة النشاط بعد أسبوع عمل مرهق. ويستقبل الفندق محبي البرانش والمهتمين باتباع نظامٍ صحي ليقدم لهم تشكيلاتٍ شهية من الأطعمة اللذيذة والصحية التي تلائم جميع أنواع الأنظمة الغذائية بما في ذلك حمية باليو.

وتقدّم وجبة البرانش هذه تشكيلةً واسعة من السلطات ذات القيمة الغذائية العالية، والمقبلات العربية ووجبات التاباس الصحية. أما محبي الإفطار الصباحي فسوف يغرمون بالزاوية المخصصة للإفطار بينما يستمتع متبعو حمية الباليو بعدة أنواع من اللحوم والأسماك. وخصصت زاوية بحرية لمحبي الأسماك حيث يمكنهم تناول العديد من الأطعمة البحرية مثل سرطان البحر وبلح البحر ومحار ’فين دي كلير‘ بالإضافة إلى تشكيلةٍ واسعة من السوشي.

كما وتقدّم عربة البرجر الخضري تنويعات على برجر اللحم المعتاد مع خيارات إضافية تتضمن العدس والكينوا وفطائر البطاطا الحلوة وخبز الفحم المُنشَط وصلصة الأفوكادو والبوظة المصنوعة يدوياً والحلويات المصنوعة من الفواكه. ولإرواء عطش الضيوف سيقدم الفندق تشكيلة منعشة من العصائر الباردة والسموذي والمياه الطبيعية. ويسمح ركن الأطفال المخصص حتى لأصغر الضيوف تذوق الأطباق الصحية.

كما تتيح تجربة البرانش الفريدة هذه للضيوف فرصة للقيام بما يودون اختياره من تمارين اللياقة والصحة في النادي الصحي مثل يوغا الضحك والبيلاتس وتمارين اللياقة وجلسات الاسترخاء. أما من يبحثون عن قدرٍ أكبر من الاسترخاء بعد البرانش فيمكنهم اختيار باقة البرانش والمسبح التي تتيح لهم الاستفادة من مرافق المسبح المتماهي مع الأفق والتمتع بالإطلالة البانورامية على أفق مدينة دبي. ولمن يرغبون بالتسوّق بالقرب من المسبح، يستضيف الفندق السوق المفتوح الذي يقدم المستلزمات الرئيسية للعطلات الصحية، بما في ذلك المنتجات العضوية والمستحضرات الطبيعية للعناية بالبشرة والصابون المصنوع يدوياً ومستحضرات التجميل العضوية والكثير من الخيارات الأخرى.

ويستضيف ’ذا رتريت نخلة دبي‘ ضيوفه بعرضٍ مغرٍ يشمل المأكولات والمشروبات والنشاطات الصحية مقابل 299 درهماً إماراتياً، أو عرض المأكولات والمشروبات والنشاطات الصحية والدخول إلى المسبح مقابل 349 درهماً إماراتياً، حيث يعد المنتجع ضيوفه بتجربة غنية معززة للصحة ومليئة بالمتعة ستتركهم بحالة من النشاط والانتعاش. كما يقدم المنتجع عرضاً مميزاً لفترة محدودة لاستضافة شخصين بسعر شخصٍ واحد على وجبة البرانش مما يسمح للعائلة والأصدقاء بتشارك تجربة فخمة وصحية، ويسري العرض حتى 15 ديسمبر. ويمكن للأطفال دون السادسة من العمر الدخول مجاناً، فيما يحظى الأطفال بين السادسة والثانية عشرة من العمر بوجبة البرانش مقابل سعر خاص يبلغ 75 درهماً إماراتياً.

• أصبح بإمكان سكان دبي استعادة عافيتهم ونشاطهم كل يوم سبت طيلة شهر نوفمبر.