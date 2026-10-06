«شمال القابضة» تطلق مبادرة «تواصُل من الأعماق»

أطلقت «شمال القابضة» مبادرة بعنوان «تواصُل من الأعماق» على مستوى دبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول، وتسهيل التواصل مع الصم وضعاف السمع، من خلال دمج لغة الإشارة الإماراتية في التفاعلات اليومية، وتوسيع نطاق التوعية بها بين أفراد المجتمع.

وتجمع «تواصُل من الأعماق» بين تدريب موظفي «شمال» على لغة الإشارة الإماراتية، وإطلاق حملة توعوية عامة عبر قنوات متعددة في مختلف أنحاء دبي، إلى جانب توفير منصة رقمية دائمة للتعلّم، وشخصية افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تعليم لغة الإشارة الإماراتية وترجمتها عند الطلب.

وتتكامل هذه الجهود ضمن دعوة مفتوحة إلى أفراد المجتمع في دبي لتعلّم لغة الترحيب واستخدامها ومشاركتها مع الآخرين.

ولا تقتصر مبادرة «تواصُل من الأعماق» على تعليم لغة الإشارة، بل تُجسّد التزام «شمال» بتهيئة جميع وجهاتها، المؤسسية منها والمخصصة للضيوف، لتكون أكثر شمولاً وترحيباً، بما يتيح للضيوف من ذوي الإعاقة السمعية التواصل بلغتهم بصورة طبيعية ومتكافئة، من دون الحاجة إلى ترتيبات استثنائية أو معاملة مختلفة.

كما أن حملة «تواصُل من الأعماق» تتوسع لتشمل مختلف أنحاء دبي، حيث ستنتشر مبادرة #SignItForward خلال الأسابيع القليلة المقبلة عبر الإعلانات الخارجية، ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي، والفعاليات الميدانية من خلال قنوات متعددة على مستوى الإمارة، ويتزامن ذلك مع تعلّم موظفي «شمال» لغة الإشارة الإماراتية كجزء من تفاعلاتهم اليومية مع الضيوف.

وتستند المبادرة مباشرة إلى الزخم الذي حققته هيئة تنمية المجتمع في دبي من خلال مبادرة دبي تتواصل بلغة الإشارة، التي جمعت في يناير الماضي أكثر من 6000 شخص للمشاركة في أكبر درس إلكتروني للغة الإشارة الإماراتية في العالم، محققةً رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ومؤكدة الإقبال الكبير في مختلف أنحاء دبي على إيجاد طرق جديدة للتواصل.