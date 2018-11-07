مطعم "إل سور" يقدم قائمة طعام جديدة مع عروض مميزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مطعم "إل سور" في فندق ويستن دبي الميناء السياحي عن قائمة الطعام التي جدّدها مؤخرًا مقدمًا خيارات إضافية من الأطباق المستلهمة من الثقافة والمطبخ الإسباني مع باقة من العروض المميزة.

وتكمّل الخيارات الجديدة تشكيلة الأطباق الإسبانية المتوفرة التي يشتهر بها المطعم، ليؤكد مرة أخرى على مكانة دبي بوصفها واحدة من أشهر وجهات الطعام الإسباني.

وفيما ظلت أطباق الباييا مع الأرز على رأس المأكولات المقدمة على قائمة الطعام، يوفر المطعم لضيوفه باقة من الأطباق الجديدة المميزة التي تتضمن المقبلات الباردة والساخنة مع إضافات جديدة على قائمة المشاركة التي يشتهر بها إل سور، ومن بين الأطباق المتوفرة سفيتشي سمك باس البحر مع التوت وفاكهة العاطفة والثوم والقريدس بالفلفل الحار.

ولعشاق المأكولات البحرية، يقدم المطعم قريدس النمر المشوي مع حساء الثوم والعنب "إجو بلانكو" والحبار وصلصة موجو الخضراء. أما لمحبي أطباق اللحم، فتتوفر أضلاع لحم أنغوس القصيرة المشوية مع جذر الشمندر وصلصة تشيميتشوري أو شرحات لحم الخروف المغمسة بصلصة الكرز مع الكوسا، وتيرين بجبن بري.

كما توفر القائمة تشكيلة من التشاركوتيري (وهي عبارة عن لحوم باردة) مع الجبن والحلويات اللذيذة بما فيها حلوى التشورو الإسبانية مع الصلصة أو البريوش المحلّى مع آيس كريم الليمون.

كما يقدم المطعم لضيوفه عرض "جاليو" كل يوم أربعاء الذي يتضمن الفطائر الإسبانية مع الزيتون والجبنة مع المشروبات بـ 135 درهم إماراتي. بالإضافة إلى عرض "ليالي كانديلا" كل يوم ثلاثاء والذي يتضمن تشكيلة من المقبلات الشهية مع المشروبات بـ 150 درهم إماراتي.

يقدم المطعم الذي يعد وجهة مفضلة لدى سكان دبي وزوارها، تجربة طعام مميزة آخذًا ضيوفه في رحلة مذاقية إلى قلب إسبانيا. ويستقبل ضيوفه يوميًا من الساعة 6 مساءً حتى 12 منتصف الليل، ومن 12:30 ظهرًا حتى 1 صباحًا.