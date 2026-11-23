صورة 0 من 1 صور من مطعم بيت الوكيل - تصوير يماني العفاري

محمد فاضل – دبي

من نافذة تطل على خور دبي، وبين أزقة السوق الكبير في بر دبي، يقف «بيت الوكيل» شاهداً على مرحلة شكلت فيها التجارة البحرية ملامح المدينة، وكانت البواخر القادمة من البصرة والمتجهة إلى بومباي تتخذ من خور دبي محطة في رحلاتها، هنا لم تكن حركة المكان تقتصر على عبور السفن والبضائع والركاب، بل كانت تتشكل حكايات التجار والمسافرين والوكالات البحرية في مبنى احتفظ بخصوصيته المعمارية ووظيفته التاريخية قبل أن ينتقل إلى دور جديد يستقبل فيه زوار المدينة.

«بيت الوكيل».. ذاكرة وحكاية تسكن ضفاف خور دبي منذ عام 1935 يجد الزائر في «بيت الوكيل» مساحة يلتقي فيها التاريخ بالتجربة اليومية من خلال مطعم يستقبل السياح والمهتمين بالتراث.

ويحمل المبنى المطل على الخور حكاية تتجاوز عمره الممتد منذ عام 1935، فهو أحد الشواهد على بدايات التنظيم التجاري والبحري في دبي، وعلى العلاقة التي ربطت المدينة بالموانئ الإقليمية وخطوط الملاحة. واليوم يجد الزائر في «بيت الوكيل» مساحة يلتقي فيها التاريخ بالتجربة اليومية من خلال مطعم يستقبل السياح والمهتمين بالتراث، ويتيح لهم الجلوس في المكان الذي كان يوماً مقراً لإنجاز معاملات السفن وإدارة شؤون ركابها وبضائعها.

ذاكرةُ مدينة

أحمد محمد رفيع: تأسيس «البيت» يعود إلى عام 1935، حين كان مركزاً لمتابعة حركة البواخر التي تسافر بين البصرة وبومباي مروراً بدبي.

ويقول مشرف «بيت الوكيل»، المهندس الإماراتي أحمد محمد رفيع (66 عاماً)، إن سعادته تنبع من الإسهام في إبقاء هذا المعلم حاضراً في ذاكرة المدينة وتجربة زوارها، مشيراً إلى أن إقبال السياح وحرص بعضهم على العودة إليه يعكسان قيمة المكان وارتباطه بتاريخ دبي التجاري والبحري.

وأوضح رفيع، في حديثه إلى «الإمارات اليوم»، أن علاقته بالمبنى سبقت افتتاح المطعم فيه، إذ جذبه تاريخه وتفاصيله التراثية، ورأى فيه معلماً يستحق التعريف به وإتاحة الفرصة أمام الزوار لاكتشاف حكايته. ولم يمنعه عمله الأساسي في قطاع التكنولوجيا من الاهتمام بهذا المبنى الذي يروي جانباً من حياة الإمارة وعلاقتها بالخور والسفن والمسافرين.

شغف يسبق المطعم

وعن بدايات علاقته بالمكان، قال رفيع: «أحببت المكان قبل أن نفتتح أي نشاط فيه، فهو مبنى تراثي له تاريخ عريق، ويمثل جانباً من نواة التجارة في دبي، وبعد استئجاره من بلدية دبي، بدأنا نفكر في كيفية تقديمه للسياح وإتاحة الفرصة لهم لزيارته والتعرف إليه».

وجاءت فكرة المطعم امتداداً لهذا الشغف، خصوصاً أن السوق الكبير يستقطب زواراً من دول مختلفة، بينهم أعداد من السياح الأوروبيين. ويوضح رفيع أن توفير مساحة لاستقبالهم والجلوس فيها أسهم في جذبهم إلى المبنى، وأنه لاحظ تزايد أعداد مرتاديه مع مرور الوقت.

وتمنح طبيعة المكان زواره تجربة تتجاوز تناول الطعام، إذ تتوزع الجلسات بين المساحات الداخلية والتراس المفتوح على الماء، فيما تضم القائمة المأكولات البحرية والأطباق العربية، ومن هذا الموقع يستطيع الزائر تأمل تفاصيل المبنى ومتابعة حركة الخور والعبرات والقوارب في مشهد يستعيد صلة المكان القديمة بالملاحة والحياة اليومية على ضفاف دبي.

من البصرة إلى بومباي

الحكاية الأبرز التي يحتفظ بها «بيت الوكيل» ترتبط بشركة «غراي ماكنزي»، التي عملت في مجالات التجارة والنقل والتأمين ووكالات الشحن، واتخذت من المبنى مقراً لأعمالها. ويقول رفيع إن تأسيس البيت يعود إلى عام 1935، حين كان مركزاً لمتابعة حركة البواخر التي تسافر بين البصرة وبومباي مروراً بدبي، وإنجاز المعاملات المتعلقة بالركاب والبضائع.

ومن طبيعة الوظيفة التي أداها المبنى جاءت تسميته، كما يشرح رفيع: «من هنا جاءت تسمية بيت الوكيل، إذ كان وكيل البواخر يتخذ من المكان مقراً لعمله، وكانت المعاملات تتم في الطابق السفلي، فيما يقيم الوكيل وعائلته في الطابق العلوي».

ويفسر هذا التاريخ، بحسب رفيع، ارتباط بعض السياح البريطانيين بالمبنى وحرصهم على زيارته كلما قدموا إلى دبي، إذ يجدون فيه جانباً من تاريخ الحضور التجاري البريطاني في المنطقة، ويستعيدون عبره صلة عائلاتهم أو ذكرياتهم بأماكن ارتبطت بحركة السفر والتجارة.

ذاكرة أشخاص ولقاءات

ولا تختصر ذاكرة «بيت الوكيل» في الشركات والسفن والمعاملات، فالمبنى يحتفظ أيضاً بحكايات أشخاص مروا به، وعائلات ارتبطت به خلال سنوات عمله. ويستعيد رفيع اسم جورج تشابمان، الذي ذكر أنه كان من الوكلاء البريطانيين الذين عملوا في المبنى، وأنه واصل زيارته خلال إقامته في دبي.

كما تمتد معرفة المكان إلى أجيال من أهل دبي وكبار تجارها وشخصياتها ممن عرفوه بحكم ارتباطه بالسفر والتجارة وإنجاز المعاملات. ولم يكن البيت فضاءً للعمل وحده، فقد شهد لقاءات اجتماعية أيضاً، إذ كانت عائلات بريطانية تجتمع فيه خلال عطلة نهاية الأسبوع في فترة كان عددها في دبي محدوداً، ليجمع المبنى بين وظيفته التجارية ودوره الاجتماعي.

وتكشف هذه التفاصيل جانباً من طبيعة الحياة في دبي آنذاك، حين كانت المباني المطلة على الخور أكثر من منشآت عمرانية، فقد كانت نقاط اتصال بين المدينة والعالم، ومواقع تتقاطع فيها المصالح التجارية والعلاقات الإنسانية والحكايات العابرة للموانئ.

مصباح يهدي البواخر

ومن أكثر التفاصيل التي تكشف خصوصية «بيت الوكيل» حكاية المصباح الذي كان يضاء أعلى المبنى، ليكون علامة تستدل بها البواخر على موقعه. ويوضح رفيع أن المصباح كان يعمل بواسطة مولد كهربائي، ويُضاء عند وصول السفن، في وقت لم تكن فيه الكهرباء متوافرة كما هي اليوم، وكانت الرحلات البحرية بين البصرة وبومباي مروراً بدبي تشكل جزءاً من حركة النقل والتجارة.

وتورد الرواية المنشورة على الموقع الرسمي لبيت الوكيل أن مدير الوكالة كان يشغّل مولداً كهربائياً بقدرة ثلاثة كيلوواط عند توقع وصول سفينة، لإضاءة مصباح بقدرة 200 واط مثبت أعلى سارية فوق المبنى.

وتمنح هذه الحكاية المبنى بعداً يتجاوز عمارته وموقعه، فالمصباح لم يكن تفصيلاً زخرفياً، بل أداة عملية ارتبطت بعمل الوكالة وبحركة السفن، وعلامة ضوئية في مشهد بحري كانت فيه وسائل الملاحة والاتصال مختلفة تماماً عما هي عليه اليوم. ومن هنا يصبح النظر إلى أعلى المبنى استحضاراً لوظيفة قديمة كان لها أثر مباشر في حركة الخور.

عمارة من ذاكرة البيئة

أما ملامح المبنى المعمارية فتروي بدورها حكاية تفاعل البيئة المحلية مع حركة التجارة البحرية. ويوضح رفيع أن مواد البناء شملت الأحجار المرجانية والطين، إلى جانب أخشاب المنغروف، المعروفة بالقرم، التي جُلبت من الخارج.

وتشير تفاصيل عمارة البيت إلى استيراد أخشاب القرم من شرق إفريقيا واستخدامها في دعم السقف، إلى جانب مواد البناء المحلية، في صورة تعكس طبيعة التبادل التجاري الذي لم يقتصر على البضائع والركاب، بل شمل أيضاً المواد التي احتاج إليها السكان في تشييد مبانيهم.

وتغيرت وظيفة الرصيف المحاذي للمبنى مع مرور الزمن، فالمساحة التي كانت تنطلق منها قوارب الوكيل باتجاه سفن الشحن أصبحت اليوم جزءاً من تجربة المطعم، تستقبل الزوار وتتيح لهم متابعة حركة العبرات والقوارب. وبين الوظيفة القديمة والاستخدام الحالي بقي اتصال البيت بالماء عنصراً أساسياً في هويته وخصوصيته.

صون الحكاية واستمرارها

ويشيد رفيع بجهود بلدية دبي في صيانة المباني التراثية وترميمها، مؤكداً أن استمرار حضور هذه المعالم يرتبط بالعناية المتواصلة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة وفق معايير تراعي طبيعتها وتحافظ على تفاصيلها.

وقال: «بلدية دبي قدمت جهداً مشكوراً للمحافظة على التراث في المنطقة، ولديها إدارة متخصصة وشباب يعملون على قدم وساق لحماية هذه المباني، بتوجيهات من حكومة دبي».

ويضيف أن استخدام المكان يراعي قيمته التراثية، وأن أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة تسهم في إبقائه وجهة تستقبل الزوار وتحفظ ملامح الماضي، فالحفاظ على المبنى، وفق هذه الرؤية، لا ينفصل عن إبقائه حاضراً في حياة المدينة، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للتعرف إلى تاريخه من خلال زيارته ومعايشة تفاصيله.

أجيال تكتشف المكان

ولا يقتصر زوار «بيت الوكيل» على السياح وكبار السن، إذ يشير رفيع إلى حضور الشباب واهتمامهم بالأماكن التراثية وأجوائها، موضحاً أن دوافع الزيارة تختلف بين من يبحث في التاريخ والتراث، ومن يتعرف إلى المكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يقرر اكتشافه عن قرب.

وأضاف: «لدينا كثير من الشباب الذين يأتون للاستمتاع بالمكان وأجوائه، ومازال هناك من يحب البحث في التراث والتعرف إلى تفاصيله».

ويعكس هذا الحضور امتداد الحكاية إلى جيل لم يعاصر مرحلة ازدهار الوكالات البحرية والبواخر، لكنه يستطيع الاقتراب منها عبر مبنى مازال يحتفظ بشيء من ملامحها، فالتجربة هنا لا تقوم على مشاهدة مبنى قديم فحسب، بل على قراءة تفاصيله وربطها بتاريخ الخور والأسواق والرحلات البحرية التي أسهمت في تشكيل دبي.

زوار يعودون إلى دبي

وفي حديثه عن مكانة دبي السياحية، قال رفيع: «دبي، ولله الحمد، مدينة بارك الله لنا فيها، بفضل الله ثم بفضل شيوخها وإدارة البلاد، فالناس الذين يأتون إليها يحبون زيارتها مرة ومرتين».

وأوضح أن من أبرز ما يلاحظه عودة السياح إلى الإمارة، وهو ما وصفه بـ«تكرار الزيارة»، إذ يأتي الزائر مرة، ثم يعود برفقة عائلته في زيارة ثانية وثالثة، معتبراً أن ذلك يعكس محبته للمكان ورغبته في تجديد التجربة.

وأضاف أن «بيت الوكيل» شهد بدوره حضور أعداد كبيرة من السياح، بعدما ارتبط في مراحل سابقة بأشخاص قصدوه للسفر والتجارة وإنجاز معاملاتهم، لتتواصل علاقته بالزوار عبر أدوار مختلفة.

وأكد أن الفضل يعود إلى الله، ثم إلى قيادة البلاد التي حافظت على مقوماتها واستثمرت في تطويرها، وجعلت منها وجهة سياحية جميلة يرغب الناس في العودة إليها.

وهكذا لا يستمد «بيت الوكيل» قيمته من عمره أو موقعه المطل على الخور وحدهما، بل من تعدد الحكايات التي اجتمعت بين جدرانه، من وكيل البواخر ومصباح الاستدلال، إلى التجار والمسافرين واللقاءات الاجتماعية، وصولاً إلى زوار اليوم.

سعادة في المطعم

استطلعت «الإمارات اليوم» آراء زوار «بيت الوكيل» من دول عدة، فأعربوا عن سعادتهم بزيارة المكان، مشيدين بمذاق الأطباق وأجواء المطعم المطلة على خور دبي، وبين تأمّل حركة القوارب على المياه والتجول بالنظر في زوايا المبنى، استوقفتهم تفاصيله المعمارية وطابعه التراثي، مؤكدين أن اجتماع الطعام اللذيذ والإطلالة الجميلة وجمال البناء، منحهم تجربة ممتعة وشعوراً بالسعادة وهم يقضون وقتهم في المكان التاريخي.

• كان وكيل البواخر يتخذ من المكان مقراً لعمله، وكانت المعاملات تتم في الطابق السفلي، فيما يقيم الوكيل وعائلته في الطابق العلوي.