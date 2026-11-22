من خلال سينوغرافيا قائمة على طاولة وكرسيين، يحيلنا العمل المسرحي «عزلة» الذي قدم في ثاني أيام مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية في الشندغة، إلى مطعم يتجاوز مفهوم إعداد الأطباق وتقديمها للزبائن، ليكون أشبه بمختبر إنساني تُطهى فوق ناره الخفية مشاعر العزلة والخوف، والوحدة، والسُلطة، والاحتياج. يفتح العرض المسرحي الذي قدمه مسرح خورفكان للفنون، الباب للتأمل في طبيعة العلاقة بين الإنسان والآخر، وكيف يختبئ المرء خلف جدران العزلة الوهمية خوفاً من صدمات الواقع، ليكتشف أن أصعب معركة يمكن أن يخوضها، تتمثل في إسقاط أقنعته ومواجهته لذاته.

سطوة وسيطرة

يؤسس العرض الذي كتب نصه أحمد الماجد وأخرجه نصرالدين عبيدي، منذ لحظاته الأولى إلى علاقة تحكمها السيطرة والسطوة بين الشخصيتين، وهما الشيف ومساعده، فالشيف يمارس سلطته بوصفها نظاماً لا يقبل الخلل، ويحوّل تفاصيل العمل إلى طقوس من المراقبة والمحاسبة على كل حركة وفعل، حتى الابتسامة بما تحمله من عفوية وجدانية، لا تنجو من قبضة سلطته. ويصل هذا التحكم ذروته مع تصاعد حبكة العمل، عندما يطلب الشيف من مساعده استعادة الابتسامة رقم 57، فينفتح العرض على عبثية تتداخل فيها الكوميديا بالقهر، إذ يجد المساعد نفسه منقاداً إلى تفكيك ذاكرته، بحثاً عن الطاولة والزبون الذي قدم له هذه الابتسامة.

عوالم إنسانية

تفتح الابتسامة رقم 57 المجال أمام الممثلين شريف عمر وسهيل عماري، للتسلل إلى عوالم الزبائن الإنسانية، فتغدو الطاولات فضاءات اعتراف عابرة، تمر عليها حكايات الخيبة والانكسار والوحدة، بدءاً من المرأة التي خانها حبيبها وتركها، وصولاً إلى الرجل الذي تأسره مخاوفه وهواجسه، فيتحول المطعم إلى مسرح داخل المسرح، تتكدس فوق خشبته المشاعر والخيبات. وهنا يقوم الممثلان بلعب أدوار أخرى وشخصيات متعددة، فيلعبان دور المرأة، ومن ثم دور الرجل الوحيد، ليقدما للجمهور جرعة من الكوميديا التي تكسر إيقاع العرض.

لعبة الوهم

وتتجلى قوة البناء الدرامي للعمل في توظيف مفردتين متباعدتين في دلالتهما، ولكنهما تلتقيان في البُعد النفسي، فالشيف يوهم مساعده بأن المطعم مهدد بالانهيار بسبب وجود شق في السقف، بينما يختلق مساعده فكرة وجود حوض يربي فيه الأسماك ويطعمها كل يوم. وبين حوض السمك والسقف الذي يهدد المبنى بالانهيار، تتأسس لعبة الوهم المتبادل، ويتحول المطعم إلى فضاء للتعبير عن الشروخ النفسية التي لا يهددها السقوط، بقدر ما يهددها مواجهة الحقيقة.

وتتعمق البنية النفسية للعمل عبر المونولجات التي تتيح للشخصيتين إسقاط أقنعتهما، والدخول إلى أكثر المناطق هشاشة داخل النفس، فيتراجع الشيف عن موقع السلطة، وينطلق في التعبير عن مخاوفه، بينما يتخلى المساعد عن موقع التابع.

تقود المونولجات إلى حوار ومواجهة بين الشخصيتين، تسقط فيها كل أشكال الخوف، وتتيح القدرة على البوح، لنكتشف أن الصراع بينهما، لم يكن صراعاً في العمل، وإنما يدور حول حاجة كل منهما لضمان استمرار وجود الآخر. يعترف الشيف بأن الشق في سقف المطعم، لم يكن يهدد المبنى بالانهيار، ولكنه اختلق هذا الوهم ليحافظ على وجود مساعده، بينما في المقابل اخترع مساعده كذبة وجود حوض السمك، ليجد سبباً للبقاء.

اقتصاد بصري

يقوم العمل على اقتصاد بصري يحرر الخشبة من فائض التفاصيل، فالسينوغرافيا تتألف من طاولة وكرسيين تتمتع بديناميكية كبيرة، حيث تتبدل وظائفها ومواقعها طوال مدة العرض، لينتج عنها أمكنة متنوعة، بدءاً من المطبخ ومساحة إعداد الأطباق وصولاً إلى صالة المطعم وطاولات الزبائن. أمّا المؤثرات الضوئية الصوتية، بما فيها أصوات الصحون والأواني، فأسهمت في بناء أبعاد خيالية للعرض، ولاسيما مع استعانة الشيف ومساعده بفن «المايم» في التعامل مع الصحون والأطباق والزبائن الغائبين.

ينجح العمل في تحويل العبث اليومي إلى سؤال وجودي، فالصرامة المبالغ فيها، وعدّ الابتسامات والأنفاس، وحوض السمك والشق الذي يهدد المطعم بالانهيار، ليست مجرد مفارقات درامية، وإنما مفاتيح قراءة شخصيات تخشى مواجهة الحقيقة، فتستعيض عنها بأوهام قابلة للتصديق. لم يكن الشيف وحده من اخترع كذبة الشق الذي يهدد المبنى بالانهيار، ولا مساعده الذي ابتكر حوض السمك، فكلاهما تواطأ مع الوهم من أجل الاستمرار، وهذا ما يقود العرض إلى التأكيد في خاتمته على أن الشجاعة ليست في تصديق الأوهام، بل في الاعتراف بالهشاشة ومواجهة الذات دون مواربة، لأن المأساة ليست في الأقنعة التي نرتديها، بل في اعتيادنا عليها حتى ننسى وجوهنا خلفها.

رؤية إخراجية

تحدث مخرج عمل «العزلة» نصر الدين عبيدي، لـ«الإمارات اليوم» عن الرؤية الإخراجية التي قدمها في العرض، وقال: «سعيت إلى تقديم عزلة الذات، ففي بعض الأحيان نتعايش في المجتمع، ولكن في داخلنا عزلة لا نراها، ومنذ خط الانطلاق حتى النهاية، عملت على رؤية تقدم أشكال العزلة، مستعيناً بالمؤثرات البصرية والسمعية بما في ذلك الأصوات التي تسهم في إيصال المعنى، أما في السينوغرافيا فتم الاعتماد على الخيال على نحو كبير». واعتبر أن اللعبة التي تدخل بها الشخصية الأساسية في العمل، والشق في السقف، تحمل دلالات عميقة على الشقوق التي تكون داخل البشر، موضحاً أن العمل في فضاء مفتوح يحمل الكثير من التحديات، وأنه تعامل معه بمرونة. وعبر عن سعادته للمشاركة في مهرجان الفنون الأدائية الشبابية للمرة الثانية، نظراً لما يقدمه من دعم للشباب في مجال المسرح.