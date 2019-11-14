فندق بارك حياة نيويورك يفتتح جناح "مانهاتن سكاي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت إدارة فندق بارك حياة نيويورك، خلال حفل رسمي في دبي، عن الافتتاح الجديد لجناح "مانهاتن سكاي" الذي يقع في أعلى الفندق ضمن الطابق 59 من برج One57 السكني الشهير، والذي يقع في شمال شارع 57 في مانهاتن، وبهذا يكون جناح "مانهاتن سكاي" أعلى جناح في نيويورك، والوحيد الذي يطل مباشرةً على حدائق سنترال بارك الشهيرة.

ويمتد الجناح الجديد على مساحة 4,200 قدم مربعة بارتفاع 11 قدم، ويضم ثلاث غرف نوم وجراند صالون، ومطبخاً متكاملاً وغرفة معيشة وغرفة كبيرة لتناول الطعام مجهزة بطاولة فخمة تستوعب عشرة أشخاص، ويتميّز بنوافذ تمتد من الأرض لغاية السقف تسمح بدخول أشعة الشمس إلى كافة غرف الجناح، ويتيح موقعه للنزلاء الاستمتاع بإطلالات مباشرة على حدائق سنترال بارك الشهيرة من جميع الجهات، وعلى أفق مانهاتن بزاوية 360 درجة، وهو مجهّز لاستضافة ستة بالغين مع إمكانية توفير أسرّة للأطفال عند الحاجة، ويمكن الوصول إليه عبر مصعد فخم خاص من ردهة الفندق.

وحول افتتاح جناح "مانهاتن سكاي" الجديد، قال نائب رئيس المنطقة والمدير العام في فندق بارك حياة نيويورك بيتر روث: " لقد اخترنا دبي للكشف عن جناح "مانهاتن سكاي" لأنه الأول من نوعه في العالم، ولأن دولة الإمارات تمتلك المرتبة الأولى بالرقي وفخامة الضيافة في المنطقة والشرق الأوسط، وقد استطاعت خلال فترة وجيزة أن تخلق مكانةً مبهرةً لها على خريطة السياحة العالمية من خلال فنادقها الفخمة وخدمات الضيافة الراقية ذات الخمس نجوم، ولا أستغرب أبداً أن يتم افتتاح جناح مماثل لجناح "مانهاتن سكاي" في دبي أو أبوظبي حيث تتوفر كافة التسهيلات والخدمات العالمية للضيوف".

وأضاف بيتر: "نحن متحمسون للترحيب بالضيوف من منطقة الخليج لنأخذهم في جولة ضمن جناح "مانهاتن سكاي" الجديد والفخم كليّاً، وخاصة بأن الضيوف من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات يشكلون نسبةً كبيرةً من النزلاء في فندقنا، حيث يفضلون الإقامة ضمن أجنحتنا الخاصة والملكية، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء جناح "مانهاتن سكاي" وتصميمه وتجهيزه وتشغيله 29 مليون دولار، وتبلغ تكلفة الإقامة في الجناح 50 ألف دولار للّيلة الواحدة على أن تكون أقل مدة للإقامة أسبوعاً كاملاً، وتتضمن تكلفة الإقامة نقل الضيوف بمروحية الهوليكوبتر من مطار نيويورك إلى مانهاتن، إلى جانب مرافق شخصي وطاهي شخصي طيلة فترة الإقامة، وعلاجات طبيعية يومية في منتجع "نالاي" الصحي الشهير في الفندق، واستخدام بركة السباحة الخاصة وغرفة بخار الأوكاليبتوس ومركز اللياقة البدنية على مدار 24 ساعة".