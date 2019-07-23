ثلاثة فنادق أوروبية فاخرة ترحّب بالسياح من منطقة الخليج العربي لقضاء عطلة صيفية مميّزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فنادق "ذا ست" توفر باقة مع العروض الصيفية المتميّزة للسياح الخليجيين الراغبين بقضاء عطلة سريعة خلال عيد الأضحى المبارك

ويمكن للضيوف الاستفادة من عرض "أمستردام من السماء" الذي أطلقه الفندق مؤخراً ويشمل جولة لا تنسى لمدة ساعة واحدة على متن المنطاد، ما يتيح للضيوف فرصة مشاهدة هذه المدينة الساحرة من السماء.

ويمكن للزوار قضاء ليلتين في جناح "آي لوف أمستردام" المكون من 3 طوابق، والتمتع بوجبات فطور يومية لشخصين، بالإضافة إلى تجربة تناول الطعام بمنتهى الخصوصية على سطح الفندق، تشمل تقديم أطباق المحار مع المشروبات الفوارة والاستمتاع بالإطلالة البانورامية الساحرة على مدينة أمستردام. كما تقدم الباقة للضيوف تذكرتي دخول إلى منصة المراقبة في برج ’آدم‘ والاستمتاع بمشاهد تحبس الأنفاس من أرجوحة ’أوفر ذا إيدج‘ الأعلى في أوروبا على ارتفاع 100 متر عن سطح الأرض.

ويشكل فندق "كونسرفاتوار" وجهة مثالية لاستكشاف معالم المدينة في فصل الصيف، حيث يمتاز بموقعه المتوسط في ميدان المتاحف على مقربة من أشهر الوجهات السياحية في المدينة مثل "سوق الزهور" وحديقة ’فوندل بارك‘ وحي التسوّق "بي سي هوفتسترات" (الذي يضم أرقى العلامات التجارية، مثل ’جوتشي‘ و’شانيل‘ و’لويس فيتون‘).

يتضمن العرض

•إقامة لمدة ليلتين في جناح ’آي لوف أمستردام‘

•وجبة فطور يومية في جناح ’آي لوف أمستردام‘ لشخصين

•رحلة على متن منطاد لمدة ساعة كاملة

•تجربة خاصة لتناول الطعام في الهواء الطلق مع زجاجة من المشروب الفوار ومقبلات فاخرة وإطلالة رائعة على مدينة أمستردام

•تذكرتان للدخول إلى منصة المراقبة في برج ’آدم‘

•التأرجح على ارتفاع 100 متر في أرجوحة ’أوفر ذا إيدج‘ الأعلى في أوروبا من منصة المراقبة في برج ’آدم‘ والاستمتاع بإطلالة خلابة على المدينة

تتوفر باقة العروض هذه للإقامات الفندقية حتى تاريخ 23 سبتمبر 2019. ينبغي إجراء حجز مسبق قبل 14 يوماً.

يتوفر العرض بتكلفة تبدأ من 2970 يورو (12245 درهم إماراتي) لليلة الواحدة في جناح ’آي لوف أمستردام‘ متضمنةً ضريبة القيمة المضافة باستثناء 7% ضريبة المدينة، ويخضع العرض للتوافر.

2.أمسيات صيفية هادئة في الهواء الطلق في باريس

يدعو فندق ’لوتيتيا‘ ضيوفه لاختبار الأجواء الصيفية الأوروبية اللطيفة في واحدة من أجمل مدن العالم، والتوجه إلى العاصمة الفرنسية الساحرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لقضاء أمسيات احتفالية ممتعة في رحاب الفندق. ويتمتع الفندق بموقع متميز في منطقة ’سان جيرمان دي بريه‘ في باريس، حيث يستقبل في حدائقه الداخلية خلال الصيف الضيوف الراغبين بتذوق أشهى المأكولات المستوحاة من مطابخ حوض المتوسط في الهواء الطلق. وعلاوةً على الأطباق التي يمكن مشاركتها من المأكولات البحرية الطازجة مع المشروبات الفوارة أو الباردة، توفر هذه الردهات وجهة مثالية للاحتفال بالعيد مع العائلة والأحبة ضمن موقع مذهل على الضفة اليسرى لنهر السين.

ويمكن للضيوف الآن حجز إقامتهم في الفندق لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، مع حسم بنسبة 15% على أفضل الأسعار المتاحة على الغرف، أو حجز 4 ليالي أو أكثر والتمتع بحسم بقيمة 25%.* ويشمل العرضان إمكانية الوصول إلى منتجع ’أكاشا‘ الصحي الشامل الحائز على أهم جوائز القطاع، والذي يضم صالة رياضية مزوّدة بأحدث المعدات، وحوض سباحة بالطول الكامل، وحمّام مستقل، وغرف علاجية مخصصة.

تفاصيل العرض:

احجزوا الإقامة قبل 14 يوماً من تاريخ الوصول واحصلوا على حسم بنسبة 15% (للحجز: عرض الحجز المسبق)*

احجزوا 4 ليالٍ أو أكثر للاستفادة من وفورات تصل إلى 25% على أفضل الأسعار المتاحة (للحجز: عرض الإقامات الطويلة)*



3.أجنحة فندقية فاخرة في قلب مدينة لندن

استمتعوا بتجربة إقامة منقطعة النظير في أضخم الأجنحة العصرية الفاخرة لفندق ’كافيه رويال‘، بموقعه المتميز في قلب العاصمة البريطانية لندن، وعلى مقربة من أرقى وجهات التسوق والمتاحف والمعارض، في منطقة ويست إند الساحرة. وتمتاز هذه الأجنحة الفندقية بتصاميمها المذهلة وتفاصيلها التي تضم أحجار بورتلاند الناعمة، وألواح خشب البلوط الإنجليزي، والتصاميم الداخلية التاريخية العريقة التي تم تجديدها مؤخراً لمواكبة احتياجات السائح العصري؛ حيث يضم كل واحد من هذه الأجنحة ردهة فسيحة، وأماكن للعمل وأخرى مخصصة لتبديل الملابس. وتم تجهيز الحمامات المكسوة برخام ’كارارا‘ بجدران وأرضيات مدفّأة ومنطقة استحمام ومغطس كبير مصنوع من الرخام.

وتشمل الإقامة في الأجنحة تقديم فطور إنجليزي في مطعم ’لوران‘، وتناول شاي بعد الظهيرة التقليدي الحائز على الجوائز في الفندق في صالة ’أوسكار وايلد‘ العريقة التي يعود تاريخها إلى عام 1865. علاوة على ذلك، سيحظى الضيوف بخدمات النقل المجانية إلى المطار (والتي تتاح عند حجز أجنحة ’ريجنت‘ والأجنحة الأرقى)، بالإضافة إلى باقة من الخدمات المجانية التي تشمل عرض الأفلام داخل الغرف، وركن المشروبات الصغير في الغرف، ودخول الصالة الرياضية، وحوض السباحة بطول 18 متراً، وغرفة الساونا، والجاكوزي، والحمام في منتجع ’أكاشا‘ الصحي الشامل.

وسيحظى الضيوف من منطقة الشرق الأوسط الذين يحجزون باقة "أحلام سعيدة" خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بسلّة من الفاكهة الطازجة وكتب التلوين للأطفال، بينما ستتم استضافة العائلات الأكبر حجماً في أجنحة مكونة من 3 غرف. كما سيقدم الفندق لضيوفه قائمة طعام باللغة العربية تتضمن باقة متنوعة من المأكولات الحلال.

يتضمن العرض



الفطور الإنجليزي

خدمات النقل إلى المطار

تقديم الشاي لشخصين

إمكانية تسجيل مغادرة متأخر حتى الساعة 4 عصراً (حسب التوافر)

إمكانية دخول إلى مركز ’آكاشا‘ الصحي الشامل

حجوزات مضمونة في مطعم ’كيكس آند بابلز‘

إمكانية مشاهدة الأفلام وركن صغير للمشروبات في الغرف مجاناً