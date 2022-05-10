إطلالة على أبرز السيارات الجديدة في 2022

المصدر: د ب أ

ما زال وباء كورونا يخيم على عالم السيارات؛ حيث شهدت معارضه الدولية تأجيلات أو حتى إلغاءات هذا العام أيضا، لكن لم يمنع هذا شركات السيارات من مواصلة عملها وإثراء السوق بكل ما هو ابتكاري وجديد.

بي إم دبليو الفئة السابعة

وتقدم بي إم دبليو الجيل الجديد من الفئة السابعة الفاخرة، مع مفهوم ابتكاري يقتضي ظهور السيارة الفارهة في كلا العالمين الكهربائي وعالم محركات الاحتراق الداخلي. وتتميز السيارة الجديدة بمقدمة مهيبة مع كشافات غاية في النحافة وتصميم أنيق لشبكة المبرد وشرائط ليد مضاءة على شبكة المبرد، فضلا عن ظهور العديد من الشاشات داخل المقصورة الداخلية.

وتظهر الفئة السابعة الجديدة نهاية العام الجاري في الأسواق بسعر يبدأ من 100 ألف يورو، كما تصل النسخة الكهربائية إلى مدى السير 600 كلم.

مرسيدس EQS

وتظهر خلال العام الجاري سيارة مرسيدس EQS الكهربائية، والتي زاد طولها بمقدار 20 سم، لتسع بذلك 3 صفوف من المقاعد، أو ما يصل إلى 2100 لتر من الأمتعة.

وتستند السيارة على نظام دفع يتألف من محرك كهربائي بقوة 400 كيلووات/544 حصان، مع بطارية سعة 110 كيلووات ساعة، تبلغ بها السيارة مدى السير 660 كلم. ومن المتوقع طرح السيارة الرياضية متعددة الأغراض بسعر أقل من 100 ألف يورو.

أودي Urban Sphere

وقدمت شركة أودي سيارتها الاختبارية Urban Sphere، المصنفة ضمن فئة موديلات الفان الفاخرة، والمعتمدة على أبواب متقابلة تعمل بآلية كهربائية.

وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة بمقعدي استلقاء يدوران بآلية كهربائية في الصف الثاني. وبفضل قاعدة العجلات بطول 40ر3 متر توفر السيارة رحابة كبيرة. وتعتمد السيارة بشكل كبير على تقنيات القيادة الآلية، كما أن عناصر التحكم تختفي خلف لوحة القيادة.

وتظهر عروض نظام الملتيميديا الملونة على شاشة تمتد بين أول صفين من المقاعد. وتستند السيارة على محركين بقوة 295 كيلووات/401 حصان، وبطارية سعة 120 كيلووات ساعة، والتي تكفي لدفع السيارة حتى 700 كلم، قبل الحاجة لشحنها مرة أخرى.

فولكس فاجن ID Aero

وتجهز مجموعة فولكس فاجن للمشروع الجديد تحت اسم ID Aero الكهربائية، والتي تصل إلى مدى السير 700 كلم، بفضل القسمات الديناميكية على الجسم الخارجي.

وتخطط جينيسيس، الفرع الفاخر لهيونداي، لطرح سيارة اختبارية تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص، كما عرضت بي إم دبليو وألبينا الموديلات الجديدة للسيارة X7، بينما تنضم لامبورجيني Tecnica الجديدة لعائلة Huracan الأسطورية.

وحصلت سيارة هيونداي Ioniq 5 على جائزة World Green و World Design Car، بينما حصلت تويوتا Auris Crossعلى جائزة World City Car، وحصلت أودي e-tron GT على لقب أفضل سيارة رياضية جديدة. وحصلت مرسيدس EQS على لقب أفضل سيارة فاخرة في العالم لهذا العام.