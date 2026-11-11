بسرعة «503 كم/الساعة».. أسرع سيارة كهربائية خارقة بالعالم تخطف الأنظار في دبي

خطفت أسرع سيارة كهربائية خارقة في العالم «يانغوانغ يو 9 إكستريم»، التابعة لشركة «بي واي دي» الصينية، أنظار زوار معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، المقام حالياً في دبي، إذ استقطبت اهتماماً لافتاً من رواد المعرض الذين حرصوا على مشاهدتها عن قرب والتعرف على إمكاناتها ومواصفاتها التقنية، باعتبارها أسرع سيارة إنتاجية في العالم، بسرعة قياسية بلغت 503.17 كيلومترات في الساعة

واستقطبت السيارة اهتماماً واسعاً من رواد المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل"، والذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومنظمة تحالف الصين للمركبات الكهربائية (China EV100)، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إذ أتاحت مشاركتها للزوار فرصة مشاهدة واحدة من أكثر السيارات الكهربائية تطوراً في العالم، والتعرف على التقنيات التي مكنتها من تحقيق هذا الرقم القياسي.

وسجّلت السيارة سرعتها القياسية خلال اختبار أُجري في الأول من نوفمبر 2026، على جزء مغلق من طريق على طريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (E11) في منطقة الظفرة في أبوظبي، بقيادة سائق السباقات الألماني مارك باسنغ، لتصبح أول سيارة إنتاجية تتجاوز حاجز 500 كيلومتر في الساعة.

وتعتمد السيارة على 4 محركات كهربائية تولّد قوة إجمالية تبلغ نحو 2977 حصاناً، إلى جانب نظام متطور للتحكم المستقل في عزم الدوران لكل عجلة، وإطارات متخصصة مصممة لتحمل السرعات العالية، فيما يقتصر إنتاجها على 30 نسخة فقط، ويُقدّر سعر النسخة الواحدة بنحو 3 ملايين دولار أميركي.

ويشهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 120 شركة، تستعرض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها في مجالات المركبات الكهربائية والتنقل الذكي والمستدام، بما يشمل السيارات الكهربائية المتطورة، وحلول الشحن والبنية التحتية، وتقنيات القيادة الذاتية، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بتطوير وسائل النقل الكهربائية وتعزيز مستقبل التنقل المستدام، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير حلول التنقل المستقبلية.