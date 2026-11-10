«طرق دبي»: أكثر من 50 ألف مركبة كهربائية مسجّلة في الإمارة

قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد محبوب، إن عدد المركبات الكهربائية المسجلة في دبي تجاوز 50 ألف مركبة، مشيراً إلى أن هذا العدد شهد نمواً تدريجياً مع توسع السوق ودخول علامات تجارية عالمية جديدة إلى قطاع المركبات الكهربائية، بعدما كانت الخيارات في بداية انتشارها محدودة، قبل أن تتجه شركات السيارات الكبرى، بما فيها «بي إم دبليو» و«مرسيدس»، إلى طرح طرازات كهربائية وهجينة.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، أن الهيئة تعمل بالتوازي على التوسع في منظومة النقل الكهربائي والبنية التحتية المرتبطة بها، بما يواكب النمو المتزايد في أعداد المركبات، لافتاً إلى أن من أبرز الجوانب التي يركز عليها القطاع حالياً تقنيات الشحن السريع واستبدال البطاريات، لتقليل الوقت الذي تقضيه المركبات في محطات الشحن، وضمان استمرارية عملها، خصوصاً في أنشطة النقل والتوصيل.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أكد محبوب أن دبي تشهد توسعاً في عدد الشركات العاملة في مجال محطات شحن المركبات الكهربائية، مع دخول شركات جديدة إلى السوق وتنوع قدرات الشحن وسرعاته، مشيراً إلى ظهور محطات تجمع بين خدمات الوقود والشحن الكهربائي.