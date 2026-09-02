بقوة 550 حصاناً.. «رينج روفر» تزيح الستار عن أولى سياراتها الكهربائية

كشفت «رينج روفر» عن أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها، بقوة تصل إلى 550 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر، ويبدأ سعرها في المملكة المتحدة من 154 ألفاً و70 جنيهاً إسترلينياً (نحو 764 ألفاً و268 درهماً).

وتعتمد «رينج روفر إلكتريك» الجديدة على محركين كهربائيين بقوة 260 كيلوواط لكل منهما، ونظام دفع كهربائي كلي، وتقدم السيارة أيضاً خاصية القيادة بدواسة واحدة، التي تتيح لها صعود منحدرات تصل زاويتها إلى 45 درجة، وفقاً لما نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وعلى صعيد التصميم، حافظت السيارة على الملامح الأساسية المعروفة للطراز، مع تعديلات محدودة، تستهدف تحسين الديناميكية الهوائية وزيادة مدى القيادة، من بينها شبكة أمامية وعجلات محسّنة انسيابياً، إضافة إلى تعديلات خاصة في الجزء السفلي من الهيكل.