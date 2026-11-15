طالب يبتكر نظاماً لشحن السيارات الكهربائية بحرارة المكابح وأشعة الشمس

ابتكر الطالب محمد زايد، من جامعة هيريوت وات دبي، نظاماً مزدوجاً لاستعادة الطاقة المهدرة في السيارات الكهربائية وإعادة توظيفها في شحن البطارية.

وأوضح زايد أن الابتكار يعتمد على استغلال مصدرين للطاقة لا تستفيد منهما السيارات الكهربائية بالشكل الكافي، أولهما أشعة الشمس، والثاني الحرارة الناتجة عن المكابح أثناء القيادة، والتي قد تتجاوز 200 درجة مئوية، وتحويلهما إلى طاقة كهربائية تسهم في إطالة مدى السيارة.

وقال: يستخدم النظام خلايا شمسية مرنة مدمجة في سقف السيارة وغطاء المحرك، لتحويل أشعة الشمس إلى كهرباء، فيما يعتمد في الجزء الثاني على وحدات حرارية كهربائية تُثبت بالقرب من مكابح السيارة، وتستغل الفرق في درجات الحرارة بين المكابح الساخنة والهواء المحيط لتوليد الكهرباء، وفق ما يُعرف بتأثير «سيبيك».

وأضاف زايد: «تنتقل الطاقة الناتجة عن المصدرين إلى دائرة إلكترونية موحدة لإدارة الطاقة، تتولى تنظيم الجهد الكهربائي ودمج مصادر التوليد وتوجيه الكهرباء إلى البطارية الرئيسة». وأشار إلى مراعاة التصميم للجانب الاقتصادي وسهولة التطبيق، إذ يمكن تركيب الخلايا الشمسية على هيكل السيارة الحالي دون تعديلات إنشائية مكلفة. ويعتزم الطالب تطوير نموذج أولي مصغر لاختبار كفاءة الوحدات الحرارية عملياً، تمهيداً للتعاون مع شركات تصنيع السيارات الكهربائية لدمج النظام في مركبة تجريبية.