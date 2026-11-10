الإمارات تستهدف تحويل 50% من المركبات على الطرق إلى مركبات كهربائية بحلول 2050

أكد رئيس معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية، داوود الشيزاوي، أن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في الدولة تستهدف أن تشكل المركبات الكهربائية نصف المركبات على طرق الدولة بحلول 2050، بدعم من شبكة وطنية للشحن ومعايير موحدة، مشيراً إلى أن العالم تجاوز مرحلة التساؤل حول إمكانية التحول إلى التنقل الكهربائي، لينتقل إلى مرحلة جديدة تتمثل في سرعة هذا التحول وكيفية تنفيذه والجهات التي ستقوده.

وقال الشيزاوي، خلال افتتاح معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، الذي انطلق اليوم تحت شعار «نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل»، إن السيارات الكهربائية أصبحت موجودة على الطرق، والحافلات وسيارات الأجرة الكهربائية ودخلت أساطيل النقل، فيما تتوسع شبكات الشحن في مختلف الدول، وتنتقل المركبات والروبوتات ذاتية القيادة من مرحلة التجارب إلى الاستخدام اليومي.

وأوضح أن المؤتمرات المتخصصة في هذا المجال كانت قبل سنوات تركز على التساؤلات المتعلقة بمدى جاهزية المركبات الكهربائية، وإمكانية توسيع شبكات الشحن، والمدة الزمنية اللازمة لوصول القيادة الذاتية، إلا أن هذه التساؤلات تمت الإجابة عنها مع التطورات التي يشهدها قطاع التنقل، مؤكداً أن السؤال اليوم لم يعد ما إذا كان التحول سيحدث، وإنما مدى سرعته وكيفية تنفيذه ومن سيقوده.

وشدد على أن التكنولوجيا وحدها لن تحدد مستقبل التحول إلى التنقل الكهربائي، وإنما ستؤدي السياسات الحكومية والاستثمارات والبنية التحتية، وفوق كل ذلك الشراكات، دوراً رئيساً في تسريع هذا التحول، لافتاً إلى أن أي شركة أو مدينة أو دولة لا تستطيع تحقيق هذا التحول بمفردها.

وأشار إلى أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تلتزم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مؤكداً أن الدولة اختارت مساراً واضحاً نحو تعزيز التنقل الكهربائي، من خلال السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتطوير شبكة وطنية للشحن واعتماد معايير موحدة.

وأضاف أن المعرض والمؤتمر يستهدفان أن يكونا منصة تجمع صناع السياسات بالشركات المصنعة، والمستثمرين بالمشغلين، والشركات الناشئة بالمدن، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى تطبيقات ومشروعات فعلية، والخروج بشراكات ومشروعات تجريبية وصفقات واستثمارات.

ولفت إلى أن دورة العام الجاري، التي تستمر ثلاثة أيام، تناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل التنقل الذكي والمستدام، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد الدورة المقبلة الإعلان عن مشروعات أُطلقت وشراكات وُقعت واستثمارات نُفذت، بدلاً من الاكتفاء بالكلمات والخطابات.

وأكد الشيزاوي أن دبي اختارت أن تكون جزءاً من بناء مستقبل التنقل، مشيراً إلى أن التنقل الكهربائي يمثل الفصل المقبل من مسيرة تطوير قطاع النقل، وأن تحقيق هذا المستقبل يتطلب مشاركة وتعاون مختلف الأطراف والقطاعات.