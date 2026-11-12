خطط لإضافة 200 شاحن أخضر في دبي خلال النصف الأول من 2027

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن خطط لإضافة ما بين 100 و200 شاحن أخضر جديد، خلال النصف الأول من العام المقبل 2027، ضمن مشاريع قيد التنفيذ، بالتزامن مع استقبالها طلبات لتركيب نقاط شحن جديدة في المواقع العامة، وفقاً لتوافر المواقع واستيفائها للاشتراطات والتراخيص المعتمدة، لمواكبة النمو المتزايد في استخدام المركبات الكهربائية في الإمارة.

وبيّنت الهيئة، في تصريحات صحافية، أمس، أن الشواحن الكهربائية بقدرة 360 كيلوواط تتيح شحن بطارية المركبة إلى 80% خلال نحو 15 دقيقة، مقابل نحو 30 دقيقة باستخدام شاحن بقدرة 120 كيلوواط، بحسب نوع المركبة وقدرتها على استقبال الطاقة، فيما يعتمد توزيع نقاط الشحن في دبي على أربعة عوامل، تشمل الموقع، وحجم الإقبال عليه، وعدد مستخدمي المركبات الكهربائية، ومدى الحاجة إلى توفير شواحن في المنطقة.

وتفصيلاً، قال المهندس الأول في هيئة كهرباء ومياه دبي، بطي عبدالله السويدي، إن مبادرة «الشاحن الأخضر» تُمثّل إحدى المبادرات المهمة الداعمة للاستدامة وتوجهات دبي نحو التنقل المستدام والذكي، مشيراً إلى أن عدد نقاط الشحن ارتفع منذ إطلاق المبادرة عام 2015 من نحو 200 نقطة إلى نحو 2800 نقطة حالياً.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات ومنظمة تحالف الصين للمركبات الكهربائية «China EV100»، تحت شعار «نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل»، وبرعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأوضح السويدي أن جميع نقاط «الشاحن الأخضر» تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ومرخّصة منها، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على زيادة عدد نقاط الشحن وانتشارها، وتعزيز موثوقية الخدمة، وتسهيل وصول مستخدمي المركبات الكهربائية إليها، من خلال توفير معلومات مواقعها عبر تطبيق الهيئة.

وأشار إلى أن مشاريع جديدة ضمن خطط الهيئة تتضمن إضافة ما بين 100 و200 شاحن أخضر خلال النصف الأول من العام المقبل.

وبيّن أن الهيئة توفّر حلول شحن بقدرات مختلفة، من بينها شاحن بقدرة 120 كيلوواط بالتيار المستمر «DC»، وآخر بقدرة 360 كيلوواط، موضحاً أن الأول يمكنه شحن بطارية المركبة إلى 80% خلال نحو نصف ساعة، فيما يستطيع الثاني شحنها إلى النسبة نفسها خلال نحو 15 دقيقة، وفقاً لنوع المركبة وقدرتها على استقبال الطاقة.

وأوضح أن توزيع نقاط الشحن في دبي يعتمد على موقع المنطقة، وحجم الإقبال عليها، وعدد مستخدمي المركبات الكهربائية، والحاجة إلى توفير شواحن في المواقع التي تشهد استخداماً لهذه المركبات ولا تتوافر فيها نقاط شحن.

ولفت إلى أن الهيئة تنشر الشواحن في مناطق مختلفة من الإمارة، من بينها ديرة وبر دبي ودبي لاند ودبي الجنوب، وفقاً لحجم الطلب والحاجة.

وأضاف أن الهيئة تستقبل طلبات لتركيب نقاط شحن في المناطق التي تحتاج إليها، موضحاً أن تنفيذ الطلب يرتبط بتوافر موقع عام مناسب، وإمكانية تركيب الشاحن وفق الاشتراطات المعتمدة، مشيراً إلى أن التركيب في المواقع العامة يكون مجاناً عند توافر المتطلبات اللازمة.

ولفت إلى أن الهيئة تتعامل كذلك مع طلبات الشركات والجهات الراغبة في إنشاء نقاط شحن، من خلال توفير التراخيص اللازمة وفق المتطلبات المعتمدة، بما يدعم توسّع الشبكة ومواكبتها للنمو المتزايد في استخدام المركبات الكهربائية في دبي.

ويشهد المعرض مشاركة 120 شركة تستعرض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها في مجالات المركبات الكهربائية والتنقل الذكي والمستدام، بما يشمل السيارات الكهربائية المتطورة، وحلول الشحن والبنية التحتية، وتقنيات القيادة الذاتية.

أسرع سيارة خارقة في العالم تخطف الأنظار في دبي

سيارة «يانغوانغ يو 9 إكستريم » خلال مشاركتها في «المعرض ». من المصدر

خطفت أسرع سيارة كهربائية خارقة في العالم «يانغوانغ يو 9 إكستريم»، التابعة لشركة «بي واي دي» الصينية، أنظار زوار معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، إذ حرصوا على مشاهدتها عن قرب والتعرّف إلى إمكاناتها ومواصفاتها التقنية، باعتبارها أسرع سيارة إنتاجية في العالم، بسرعة قياسية بلغت 503.17 كيلومترات في الساعة.

وأتاحت مشاركة السيارة في المعرض للزوار التعرّف إلى التقنيات التي مكّنتها من تحقيق هذا الرقم القياسي، لتبرز ضمن أحدث ابتكارات المركبات الكهربائية المعروضة.

وسجّلت السيارة سرعتها القياسية خلال اختبار أُجري، في الأول من نوفمبر الجاري، على جزء مغلق من طريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «E11» في منطقة الظفرة بأبوظبي، بقيادة سائق السباقات الألماني مارك باسنغ، لتصبح أول سيارة إنتاجية تتجاوز حاجز 500 كيلومتر في الساعة.

وتعتمد السيارة على أربعة محركات كهربائية تُولّد قوة إجمالية تبلغ نحو 2977 حصاناً، إلى جانب نظام متطور للتحكم المستقل في عزم الدوران لكل عجلة، وإطارات متخصصة مصممة لتحمّل السرعات العالية، فيما يقتصر إنتاجها على 30 نسخة، ويُقدّر سعر النسخة الواحدة بنحو ثلاثة ملايين دولار.