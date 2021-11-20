«كيا» تكشف عن سيارة «EV9» الكهربائية الرياضية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «كيا»، خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات، عن نموذج اختباري لسيارة EV9 الرياضية متعددة الأغراض والكهربائية بالكامل، مؤكدة أن السيارة الجديدة «أذهلت» الحضور من خلال شكلها وتصميمها، ويتوقع أن تطرح في الأسواق العالمية عام 2025.

وتضمن هذه السيارة الكهربائية بالكامل مدى قيادة يبلغ 300 ميل (في حدود 480 كليومتراً)، كما تحظى بتقنية الجيل المقبل من الشحن فائق السرعة، مع شاحن باستطاعة 350 كيلوواط يتيح لمجموعة نقل الحركة الكهربائية المتطورة إعادة شحن البطارية بنسبة من 10% - 80% في غضون 20 – 30 دقيقة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه على غرار سيارة EV6، يقدم النموذج الاختباري لسيارة EV9 سيارة كهربائية مخصصة من «كيا» تم تطويرها وتحسينها إلى حدٍّ كبير بالاستناد إلى المنصة الكهربائية العالمية النموذجية (E-GMP) الخاصة بالشركة.

وأضافت «يستمد التصميم المستقبلي لهذه السيارة إلهامه من الطبيعة، كما يستخدم مواد معاداً تدويرها من النفايات البحرية التي تشكل تهديداً خطيراً للنظام البيئي البحري».

وتمتاز هذه السيارة الرياضية متعددة الأغراض بمظهرها الذي يخطف الأبصار بفضل فلسفة التصميم الفريدة «اتحاد الأضداد» (Opposites United) الخاصة بشركة «كيا».

وقال النائب الأول للرئيس رئيس مركز تصميم «كيا»، كريم حبيب: «يمثل النموذج الاختباري لسيارة EV9 علامة فارقة أخرى في مسيرتنا المذهلة منذ بداية هذا العام. وفي ضوء الإعلان، أخيراً، عن طموحنا لنصبح مزوداً رائداً لحلول التنقل المستدام، فإننا نفخر اليوم بتقديم هذا النموذج الاختباري للسيارات الرياضية متعددة الأغراض والكهربائية بالكامل أمام العالم كله. ويجمع هذا النموذج بين المحرك المتطور عديم الانبعاثات، مع التصميم الخارجي فائق التطور، والمقصورة الداخلية العصرية والمبتكرة فائقة الحداثة».

وتستحضر أبعاد التصميم شكل السيارة الرياضية متعددة الأغراض مع ثلاثة صفوف مقاعد، وترسم ملامح سيارة عملية فائقة القوة جاهزة لتلبية جميع المهام.

ويأتي نموذج EV9 بطول يبلغ 4930 ملم، وعرض 2055 ملم، وارتفاع 1790 ملم، مع قياس قاعدة العجلات 3100 ملم.