أصدرت محكمة هولندية، الجمعة، حكماً يقضي بحظر بيع سيارة BYD من طراز Ti7 في أسواق الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعتها شركة «جاغوار لاند روفر»، اتهمت فيها الشركة الصينية بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتصميم سيارتها «ديفندر».

وجاء في حكم المحكمة الجزئية في لاهاي أن السيارة BYD Ti7 تنتهك التصميم المسجل لشركة «جاغوار لاند روفر» لدى الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن العناصر والسمات التصميمية المميزة لسيارة «ديفندر» تظهر بوضوح في السيارة الصينية.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد أسبوع من صدور الحكم. ومع ذلك، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بالنظر في أنشطة شركة BYD داخل المملكة المتحدة.

من جانبها، أعربت شركة BYD عن رفضها الشديد للحكم، مؤكدة عزمها استئنافه.

وقالت الشركة في بيان إن سيارة BYD Ti7 هي نتاج أعمال تصميم مستقلة نفذتها الشركة، ولا تنتهك أي حقوق ملكية فكرية عائدة إلى «جاغوار لاند روفر»، مضيفة أنها ستسلك جميع المسارات القانونية المتاحة لإثبات عدم صحة الحكم.

كما قضت المحكمة بمنع BYD من إنتاج السيارة في مصنعها الجديد بمدينة سيغيد في المجر، والذي يُتوقع أن يبدأ تصنيع السيارات بنهاية عام 2026، وذلك إلى حين الفصل في النزاع المتعلق بالملكية الفكرية.

وتُعد سيارة «ديفندر» واحدة من أكثر الطرازات مبيعاً في المملكة المتحدة، إذ باعت «جاغوار لاند روفر» 29,500 سيارة منها لعملاء التجزئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري.

في المقابل، طرحت BYD سيارة Ti7 للبيع في المملكة المتحدة بسعر يبدأ من 47,995 جنيهاً إسترلينياً، أي بأقل من سعر سيارة «ديفندر» بأكثر من 20 ألف جنيه إسترليني، على أن تبدأ عمليات تسليمها للعملاء في يناير 2027.