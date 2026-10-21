"الاتحاد للماء والكهرباء" تطلق أول شاحن روبوتي للسيارات ذاتية القيادة في دبي

كشفت "الاتحاد للماء والكهرباء" عن إطلاق أول شاحن روبوتي للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة في دبي، على هامش فعاليات الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت لـ"الامارات اليوم"، إن الشاحن الروبوتي لتزويد السيارات ذاتية القيادة الذي تم الكشف عنه وعرض نموذج منه عبر منصتها في المعرض، تم تركيبه أخيراً في منطقة ند الشبا في دبي، بهدف تزويد السيارات ذاتية القيادة في دبي بالطاقة الكهربائية.

وأفادت بانه من المخطط إنشاء عشرة شواحن روبوتية سيتم تركبيها في مناطق مختلفة في دبي خلال العام المقبل في إطار دعم منظومة التنقل الذكية بالمركبات ذاتية القيادة، عبر تزويد الطاقة الكهربائية لمركبات التنقل ذاتي القيادة بشكل ألي عند الوقوف عند محطة الشحن.

وأوضحت أن محطات شحن السيارات الكهربائية التي يتم تشغيلها عبر شبكة "يو ايه اي في" تصل إلى نحو 150 محطة حالياً سيتم رفعهم إلى 300 محطة شحن خلال العام المقبل، مع خطط لزيادتهم إلى ألف محطة للشحن بحلول 2030.