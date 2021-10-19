«جيب» تكشف مواصفات الجيل الخامس من «جراند شيروكي»

المصدر: واشنطن -د ب أ

كشفت شركة جيب النقاب عن الجيل الخامس من أيقونتها Grand Cherokee، والذي يشهد انضمام نسخة تعتمد على نظام الدفع الهجين.

وأوضحت الشركة الأميركية أن برنامج دفع سيارتها المخصصة للطرق الوعرة يتسع بنسخة Grand Cherokee 4xe المعتمدة على نظام الدفع الهجين Plug-in.

وتعتمد هذه النسخة على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 0ر2 لتر، مع محركين كهربائيين بقوة مجموعها 375 حصان. وتصل هذه النسخة إلى مدى السير 40 كلم معتمدة على المحركات الكهربائية فقط أو 700 كلم عند تضافر جهود جميع المحركات.

وبجانب هذه النسخة يتوفر للسيارة محرك بنزين V6 سعة 6ر3 لتر وبقوة 293 حصان، وآخر V8 سعة 7ر5 لتر وبقوة 357 حصان.

وتظهر النسخة الجديدة بطول 91ر4 متر، وقاعدة عجلات بطول 96ر2 متر. وتتميز نسخة الموديل الجديد من السيارة من خلال السقف المنخفض لتحسين الخصائص الأيروديناميكية وخط الحزام المنخفض، مع العجلات الكبيرة قياس 21 بوصة.

وتزخر المقصورة الداخلية بتصميمات جديدة على فتحات التهوية، والقمرة الرقمية قياس 1ر10 بوصة، وشاشة نظام الملتيميديا قياس 25ر10 بوصة.

ومن المقرر أن تطرح جيب السيارة الجديدة في الأسواق نهاية العام الجاري، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.