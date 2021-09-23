محركات.. «أستون مارتن» تطلق إصدار «دي بي 5» خاص بالأطفال بـ 376 ألف درهم

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

كشفت شركة «أستون مارتن»، بالتعاون من «ذا ليتل كار»، و«أيون للإنتاج»، عن إصدار طراز «أستون مارتن دي بي 5 جونير»، خاصة بالأطفال، ومستوحى من الفيلم الأحدث في سلسلة أفلام «جيمس بوند»، في إصدار جاء بثلثي حجم السيارة الأصلية «دي بي 5»، التي يستخدمها العميل السري «007» في فيلم «لا وقت للموت»، وجاء ضمن فئة الإصدار المحدود بـ125 نسخة فقط، وبسعر يبدأ من 75 ألف جنيه إسترليني (376 ألف درهم) للنسخة الواحدة.

وقالت «أستون مارتن»: «إن الإصدار الخاص (دي بي 5 جونير)، جاء نتيجة لتعاون فريد مع (ذا ليتل كار)، في إصدار تم تزويده بمجموعة كاملة من الأدوات والمعدات، المماثلة لطراز (دي بي 5)، التي يتولى قيادتها العميل السري (جيمس بوند) في فيلم (لا وقت للموت)، الذي يعرض في دور السينما العالمية بداية من 30 سبتمبر الجاري».

وأضافت: «يعتمد الإصدار الخاص على منظومة حركة كهربائية، ويمتاز بطلاء (سيلفر بيرش)، وأدوات سميث على لوح القيادة، ولوحات هيكل مرقمة بشكل فردي، بجانب خاصية السقف القابل للكشف بشكل مغاير عن السيارة الأصلية التي يقودها (جيمس بوند) في الفيلم».

وأوضحت: «تم الاستناد في تصميم الإصدار الخاص إلى مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لسيارة (دي بي 5) الأصلية، لتأتي النتيجة بنسخة (جونير)، تم خلالها تعديل بعض المكونات لتتماشى مع آلية الحركة الكهربائية، حيث تم تحويل مقياس الوقود إلى مقياس على شكل بطارية، وغيرها من العناصر الأخرى».

ووفرت «أستون مارتن» لإصدارها، ثلاثة أوضاع للقيادة، مع إمكانية بلوغها سرعة قصوى تصل إلى 80 ميلاً، إضافة إلى تزويدها بمكابح «بريمبو» المولدة للطاقة، ونظام امتصاص للصدامات ونوابض لولبية من «يبلستين» ونظام تعليق عالي الأداء، ومقود قابل للفك يسمح للسائق الدخول والخروج بسهولة إلى المقصورة.

كما جاء النموذج المصغر بإزرار تحكم مخصصة لجميع الأجهزة والأدوات، ضمن علبة مفاتيح سرية مخبأة في باب السيارة، تتيح الاستمتاع بالعديد من ميزات سيارة العميل السري الأصلية، مثل استبدال الأضواء الأمامية بمدفعين رشاشين.