برمجية تجسس جديدة تخترق "آيفون" وتسرق كلمات المرور والصور ومحافظ العملات الرقمية

كشف باحثون في مجال الأمن السيبراني عن رصد نسخة مطورة وأكثر شراسة من برمجيات التجسس التي تستهدف هواتف "آيفون"، قادرة على سرقة كلمات المرور المحفوظة، والصور الشخصية، والملاحظات الخاصة، بالإضافة إلى بيانات محافظ العملات المشفرة، مع إمكانية تلقي أوامر التحكم والتنفيذ عن بُعد دون علم الضحية.

تفاصيل الاكتشاف وسياق التهديد

وفقاً لتقرير صادر عن شركة أمن الأجهزة المحمولة "iVerify"، تعود السلالة الخبيثة المكتشفة، والتي أُطلق عليها اسم P7 DarkSword، إلى عائلة برمجيات تجسس قائمة تُعرف باسم "DarkSword".

وجاء اكتشافها إثر تحقيق أمني أُجري في أغسطس 2026 على هاتف آيفون تابع لأحد العملاء بعد رصد أنشطة مريبة، ليتبيّن أن البرمجية خضعت لتعديلات جذرية تجعلها أكثر استقلالية في جمع البيانات وأصعب في الكشف والتحليل الجنائي.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن شركة "أبل" أكدت لجهات صحفية أن جذور برمجية "DarkSword" تمتد في الأصل إلى أدوات تجسس استخباراتية تجارية باهظة التكلفة، غير أن تسريب شيفرتها المصدرية أتاح لشبكات الجرائم السيبرانية العامة إعادة استخدامها وتطويرها لاستهداف المستخدمين العاديين.

قدرات اختراق واسعة للخصوصية

أظهر التحليل التقني لشيفرة البرمجية قدرتها على الوصول إلى مساحات تخزين بالغة الحساسية داخل الجهاز المصاب بمجرد استغلال الثغرات، وتشمل أبرز قدراتها:

الوصول إلى نظام "سلسلة المفاتيح" ( Keychain ) في آيفون واستخراج بيانات الاعتماد وكلمات المرور، مما يهدد الحسابات الشخصية والمصرفية بالاختراق.

) في آيفون واستخراج بيانات الاعتماد وكلمات المرور، مما يهدد الحسابات الشخصية والمصرفية بالاختراق. استهداف محافظ العملات المشفرة من خلال البحث الآلي عن تطبيقات التشفير وسحب بياناتها الحساسة، مع وجود دوال برمجية محددة لاستهداف محفظة " imToken ".

". سحب أحدث الصور الملتقطة من قاعدة بيانات الصور، واستخراج نصوص الملاحظات المحفوظة داخل تطبيق " Apple Notes ".

". التحكم والاتصال السريع الاتصال بخوادم القيادة والسيطرة ( C2 ) كل 15 ثانية لتلقي تعليمات جديدة، مثل تنفيذ نصوص برمجية ( JavaScript ) أو مسح ملفات النظام.

مسارات العدوى وموقف شركة أبل

تعتمد البرمجية في انتشارها على هجمات الويب الموجهة، لا سيما الإعلانات المشبوهة والمواقع المخترقة (Watering-hole attacks)، والتي تستغل ثغرات أمنية في المتصفح ونظام التشغيل دون حاجة لتنزيل ملفات واضحة.

من جهتها، أوضحت شركة "أبل" أن الثغرات التي اعتمدت عليها هجمات DarkSword السابقة تم ترقيعها بالفعل عبر التحديثات الأمنية. وشددت الشركة على أن أجهزة آيفون التي تعمل بأحدث الإصدارات المتاحة لنظام iOS تظل محصنة تماماً ضد مسارات الاستغلال المعروفة الخاصة بهذه البرمجية، مشيرة إلى أن استهداف النسخة P7 الجديدة ينحصر في الأجهزة التي تخلفت عن تثبيت التصحيحات الأمنية.

إرشادات وتوصيات لحماية الأجهزة

أوصى خبراء الأمن السيبراني مستخدمي أجهزة آيفون باتخاذ خطوات احترازية فورية لتقليص مساحات التهديد:

1. تحديث نظام التشغيل: التحقق الفوري من تثبيت آخر التحديثات عبر (الإعدادات > عام > تحديث البرامج) وتفعيل خيار التثبيت التلقائي للتصحيحات الأمنية و"تحسينات الأمان في الخلفية".

2. الحذر الرقمي: تجنب فتح الروابط مجهولة المصدر الواردة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

3. نمط الحماية القصوى (Lockdown Mode): تفعيل هذا الخيار للأفراد المعرضين لهجمات موجهة أو تهديدات معقدة، حيث أثبتت الاختبارات فاعليته في حجب استغلال البرمجية بالكامل.

4. تأمين الحسابات: مراقبة الأنشطة المالية والمصرفية، واستخدام المصادقة الثنائية (2FA)، وتجنب محو الجهاز بالكامل فوراً عند الشك بالإصابة لإتاحة الفرصة للمحققين الجنائيين لفحص الأدلة الرقمية.