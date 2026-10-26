ميتا تعتزم جمع 35 مليار دولار لتمويل طموحاتها في الذكاء الاصطناعي

تعتزم مجموعة ميتا جمع 35 مليار دولار من خلال طرح أسهم لتمويل تطوير تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق وثائق نشرتها الاثنين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وأعلنت المجموعة المالكة لفيس بوك أيضا أنها تعتزم طرح أسهم إضافية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، في موعد لم يُحدَّد بعد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيّام من استحداث ميتا فئة جديدة من الأسهم التي لا تمنح حامليها حقوق تصويت، قالت إنّها ستتيح لها مرونة أكبر في جمع رؤوس الأموال في ظلّ المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأفادت ميتا بأن شركات تصنيع الرقائق إنفيديا وإيه إم دي وبرودكوم، وهي من أبرز مورّدي الرقائق لمراكز البيانات التي يشهد بناؤها طفرة بفعل الذكاء الاصطناعي، أبدت اهتماما بشراء ما تصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار من الأسهم العادية المطروحة، مشيرة إلى أن ذلك لا يشكّل التزاما ملزما بالشراء.

وتنفق المجموعة بكثافة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما يترقّب المستثمرون مؤشرات على أن هذه الاستثمارات تؤتي ثمارها.

ولأن الأسهم الجديدة لا تمنح حقوق تصويت، يمكن ميتا إصدارها من دون تقليص سيطرة مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زاكربرغ على قرارات المجموعة عبر حقوق التصويت التي يملكها.

وكانت ألفابت، الشركة الأم لغوغل، جمعت 85 مليار دولار من خلال طرح أسهم لتمويل توسّعها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.