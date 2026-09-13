تبقى على هاتفك فقط.. «واتساب» يختبر ميزة جديدة لحماية المحادثات الحساسة

بدأ تطبيق «واتساب» اختبار ميزة جديدة تحمل اسم «المحادثة المقيدة»، ضمن الإصدار التجريبي 2.26.36.5 لنظام أندرويد.

وتتيح هذه الميزة للمستخدم حصر محادثات محددة على هاتفه الأساسي فقط، ومنع مزامنتها أو ظهورها على الأجهزة الأخرى المرتبطة بالحساب، أي لن يكون بالإمكان الوصول للمحادثة المقيدة عبر «واتساب ويب» أو الهواتف والأجهزة الثانوية بمجرد تفعيلها، حتى وإن كانت مرتبطة بالحساب.

كما توفر طبقة إضافية من الحماية للمحادثات الحساسة، إلى جانب أدوات الخصوصية المتاحة حالياً بالتطبيق، وذلك وفقاً لموقع «وابيتا إنفو».

وتواصل «المحادثات المقيدة» الاستفادة من مجموعة من إجراءات الخصوصية المتاحة سابقاً، أبرزها عدم حفظ الوسائط تلقائياً بمعرض الصور على الجهاز، ومنع المشاركين من تصدير المحادثة كلها.

إضافة إلى ذلك، تمنع الميزة مشاركة رسائل المحادثة مع «ميتا إيه آي»، ما يحد من احتمالية انتقال محتوى المحادثات الحساسة إلى خارج نطاقها الأصلي.