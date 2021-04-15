"أودي" أبوظبي والعين تطلق عروض رمضان والحجز على السيارة الكهربائية

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم.

أعلنت "أودي" أبوظبي والعين، عن اطلاق عروضها الرمضانية، التي تشمل الضمان غير محدود الأميال والخدمة المجانية والمساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات مع التسجيل والتأمين المجاني للسنة الأولى، وذلك على طرازات مختارة تشمل النماذج الجديدة من أودي (A6 Q7، A5، وA8).

إضافة إلى ذلك، ستتوفر Audi e-tron GT الكهربائية المنتظرة للطلب المسبق على موقع أودي أبوظبي الإلكتروني ابتداءً من 13 أبريل 2021.

وقالت الشركة في بيان لها أن العروض تتوفر حصريًا في صالات العرض أودي بأبوظبي والعين، حيث سيتمكن العملاء من الاطلاع على مجموعة الطرازات واختبار قيادتها والاستمتاع بكامل تجربة أودي.

وتدخل ضمن العروض Audi A8- بمحركها TFSI بثماني الاسطوانات V8 مزدوج التوربو قادر على توليد قوة 571 حصانًا وعزم دوران 800 نيوتن متر، لتحقيق التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 3.8 ثانية.