3 وفيات بتحطم هليكوبتر كان يغطي حادث سير في لوس أنجلوس

تحولت مهمة إخبارية في سماء لوس أنجلوس إلى مأساة، بعدما تحطمت هليكوبتر كانت تغطي حادث تصادم حافلة، ما أسفر عن مقتل المراسلة والطيار وشخص كان على الأرض، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن محطات تلفزيونية وسلطات رسمية.

ووقع التحطم، الثلاثاء، في منطقة تشاتسوورث، بعد ساعات من تصادم حافلة للنقل السريع بمركبة أخرى، في حادث منفصل أودى بحياة شخصين على الأقل.

ولم تعلن السلطات حتى الآن سبب تحطم الهليكوبتر، التي كانت تقدم تغطية جوية لقناتي "إن بي سي 4" و"تيليموندو 52".

وقالت القناتان، في بيان مشترك، إنهما تشعران "بحزن عميق" إزاء الحادث، وقدمتا تعازيهما إلى عائلات الضحايا وأصدقائهم وزملائهم.