شرطة أبوظبي تدعو للقيادة الآمنة خلال الأمطار وتحذر من الاقتراب من مناطق جريان الأودية

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات القيادة الآمنة خلال هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أهمية متابعة الأحوال الجوية قبل الانطلاق بالمركبات، وخفض السرعات، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وحذّرت من مخاطر الاقتراب من مناطق جريان الأودية وتجمعات مياه الأمطار، مشددةً على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وتجنب الانشغال بغير الطريق أو استخدام الهواتف للتصوير أثناء القيادة، والتقيد بالسرعات المحددة على اللوحات المرورية والإرشادية الإلكترونية، بما يتناسب مع الظروف الجوية وحالة الطريق.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية أهمية القيادة بحذر وانتباه خلال التقلبات الجوية، خصوصًا مع احتمالية تدني مستوى الرؤية وانزلاق المركبات على الطرق المبتلة، مشيرةً إلى أن الالتزام بالتعليمات المرورية واتخاذ التدابير الوقائية يسهمان في الحد من الحوادث، وتعزيز سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.