العاهل الأردني: لا مكان للإرهابيين بيننا ولن نسمح بتهديد أمننا

قال العاهل الأردني الملك عبدالله، اليوم الاثنين، إنه لا مكان للإرهابيين في الأردن، وذلك عقب حادث الهجوم على كنيسة في الكرك الذي أودى بحياة 9 أشخاص وأصاب العشرات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الملك القول في خطاب العرش أمام البرلمان: "قبل أيام امتدت يد الإرهاب الغادرة لتختبر صلابة دولتنا وعزيمة شعبنا ولكننا سنكون لها بالمرصاد"، وأضاف، متحدثا عن هجوم الكرك الإرهابي: "لن نسمح للإرهابيين الخوارج بأن يمسوا أمن هذا الوطن ووحدته".

وأكد أن منفذي هجوم الكرك "ليسوا منا هؤلاء خرجوا عن عائلتنا الأردنية وخانوا هذه الأسرة فلا مكان لهم بيننا لا اليوم ولا غدا"، مشددا على أن "الدولة ستتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره ووحدته".

ومضى قائلاً: "الرهان دائماً على وعي الأردنيين".

من جهة أخرى قال العاهل الأردني إن "لا أمن ولا استقرار" في منطقة الشرق الأوسط "دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه".

وأضاف: "لأطماع التوسعية الإسرائيلية تبقى أكبر تهديد لمستقبل المنطقة وآمالها".