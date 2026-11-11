"الداخلية" تنبه من الحالة الجوية المتوقعة في الدولة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تنبيهات للسائقين في ظل الحالة الجوية المتوقعة في الدولة، والتي قد تشهد أمطاراً ورياحاً متفاوتة الشدة، يصاحبها الرعد والبرق وتساقط البَرَد أحياناً، إضافة إلى تدني الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأكدت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وخفض السرعات أثناء القيادة، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ.