«قلب الوحش».. براد بيت وكلبه في معركة وفاء استثنائية من أجل البقاء

يعود النجم الأميركي براد بيت إلى شاشة السينما بفيلم المغامرات والتشويق «قلب الوحش - Heart of the Beast»، الذي يضعه في مواجهة الطبيعة البرية القاسية، بعيداً عن صراعات المدن ومطاردات الجريمة، في حكاية إنسانية تتجاوز النجاة الجسدية، لتغوص في علاقة استثنائية بين جندي سابق وكلبه العسكري، وسط عزلة برية لا ترحم في ألاسكا، ويجمع الفيلم بين الإثارة ومشاهد البقاء على قيد الحياة والدراما النفسية، مستنداً إلى فكرة محورية تتمثل في الصداقة والوفاء والتضحية، حين يصبح الرفيق الوحيد للإنسان هو خط الدفاع الأخير أمام الموت.

الفيلم، الذي أخرجه ديفيد آير وكتب السيناريو كاميرون ألكسندر، يقدم بيت في دور جيمس بيلمونت، وهو جندي سابق في القوات الخاصة، يجد نفسه وكلبه العسكري «أودين» عالقين في البرية الألاسكية إثر تحطم طائرتهما، لتبدأ رحلة شاقة لمواجهة البرد والتضاريس الوعرة والمخاطر الطبيعية، في محاولة للوصول إلى مكان آمن والعودة إلى الحضارة. لكن الرحلة لا تقتصر على صراع الإنسان مع الطبيعة، إذ تضع الشخصية الرئيسة أمام اختبار نفسي وعاطفي، وتعيد فتح جراح الماضي، بينما تتكشف أهمية العلاقة التي تربطه برفيقه ذي الفراء.

لقاء سينمائي جديد

يُمثل الفيلم محطة جديدة في التعاون بين براد بيت والمخرج ديفيد آير، بعد تجربتهما السابقة في فيلم «الغضب -Fury» عام 2014، الذي تناول أجواء الحرب العالمية الثانية من منظور طاقم دبابة أميركية. لكن التعاون الجديد يتجه إلى مساحة مختلفة، إذ يتخلى عن المعارك العسكرية واسعة النطاق لمصلحة حكاية أكثر حميمية، تقوم على شخصيتين أساسيتين: الإنسان والحيوان.

ويعتمد آير، المعروف بأعماله التي تمزج الحركة بالدراما النفسية، على تقديم علاقة الجندي بكلبه، بوصفها علاقة شراكة متكافئة وليست مجرد ارتباط بين إنسان وحيوان أليف، فـ«أودين» ليس كلباً يرافق بطله في الرحلة، بل رفيق عسكري خاض معه تجارب قاسية، ويحمل مثله آثار الماضي، ويصبح وجوده عنصراً أساسياً في قدرة الاثنين على تجاوز المحنة.

قسوة الرحلة

من أبرز عناصر الفيلم اختياره مواقع تصوير طبيعية تمنح الحكاية اتساعاً بصرياً يتناسب مع قسوة الرحلة، وعلى الرغم من أن الأحداث تدور في ألاسكا، فإن التصوير جرى بصورة رئيسة في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، مستفيداً من الجبال والأنهار الجليدية والغابات والبحيرات التي تحاكي الطبيعة الألاسكية.

واستعان فريق الإنتاج بمواقع قريبة من منطقة غلينوركي وبحيرة واكاتيبو، إلى جانب مناطق جبلية وغابات ووديان نائية، بعضها لم يكن الوصول إليه ممكناً إلا بوساطة المروحيات، وفرضت طبيعة المواقع تحديات إنتاجية كبيرة، سواء في نقل المعدات أو تنفيذ المشاهد في ظروف الطقس والتضاريس الصعبة.

كما استخدم صناع الفيلم مواقع تصوير حقيقية إلى جانب الديكورات والاستوديوهات والمؤثرات البصرية، خصوصاً في مشاهد تحطم الطائرة ومواجهات الحيوانات البرية وعبور المستنقعات والأنهار.

ولم تكن الكاميرا مجرد وسيلة لتسجيل الأحداث، بل كانت جزءاً من التعبير الدرامي، فقد عمل مدير التصوير ماورو فيوري على بناء تحول بصري يواكب تطور الحكاية، إذ تبدأ الصور بطابع شاعري يبرز جمال الطبيعة واتساعها، قبل أن تصبح أكثر خشونة وتوتراً مع تصاعد المخاطر.

4 كلاب

من التفاصيل اللافتة في صناعة الفيلم أن شخصية أودين لم يؤدها كلب واحد طوال العمل، بل استعان الإنتاج بأربعة كلاب هي «أوبر»، و«سيكا»، و«رايكر»، و«هندو»، لتوزيع متطلبات الأداء والحركة والمشاهد المختلفة بينها.

وكان أوبر، وهو كلب شارك في أعمال إنقاذ جبلية في نيوزيلندا، الاختيار الأساسي للشخصية، فيما استعان فريق العمل بثلاثة من أبنائه لاستكمال المشاهد التي تتطلب مهارات مختلفة. واستغرق إعداد الكلاب للتصوير نحو 12 أسبوعاً، بحسب المخرج، الذي أشار إلى أن التعامل معها تطلب أسلوباً خاصاً في إدارة المشاهد، لا سيما في المواقع الطبيعية المحمية التي فرضت اشتراطات بيئية وسلوكية على الحيوانات المشاركة. وتكتسب هذه التفاصيل أهميتها من أن الكلب ليس عنصراً ثانوياً في الفيلم، بل يُمثل أحد أبطاله الرئيسين، وتقوم عليه نسبة كبيرة من الشحنة العاطفية والتوتر الدرامي.

الاستقبال النقدي

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب براد بيت كل من جاي كي سيمونز في دور واتكينز، وآنا لامبي في دور آمبر. ويتولى كاميرون ألكسندر كتابة السيناريو، فيما يشارك بيت في الإنتاج إلى جانب ديفيد آير ومارتي بوين وأوليفيا هاملتون. ويتولى ماورو فيوري التصوير السينمائي، ودوودي دورن المونتاج، وجاريد مايكل فراي الموسيقى التصويرية.

ويمتد الفيلم لنحو 101 دقيقة، وينتمي إلى أفلام المغامرات والتشويق والدراما، وقد بدأ عرضه في دور السينما الأميركية، قبل أن ينتقل إلى المنصات الرقمية في نوفمبر الجاري.

وعلى مستوى الاستقبال النقدي، حقق العمل حضوراً إيجابياً على موقع «روتن توميتوز»، إذ سجل 84% من تقييمات النقاد الإيجابية، استناداً إلى 185 مراجعة، فيما بلغت نسبة تقييمات الجمهور 94% وفق أكثر من 2500 تقييم موثق، بحسب البيانات المتاحة في نوفمبر الجاري.

وأشادت مراجعات نقدية بقدرة الفيلم على تقديم مغامرة تقليدية في قالب ترفيهي مؤثر، وبالمساحة العاطفية التي تمنح العلاقة بين الإنسان والكلب ثقلاً يتجاوز مشاهد المطاردة والخطر. في المقابل، أشارت بعض القراءات إلى اعتماد العمل على عناصر مألوفة في أفلام النجاة، وإمكانية توقع بعض مساراته الدرامية.

أمّا تجارياً، فقد تجاوزت إيراداته العالمية 188 مليون دولار، وفق بيانات «بوكس أوفيس موجو»، في مؤشر إلى نجاحه في استقطاب جمهور أفلام المغامرات والدراما الإنسانية.

أفلام النجاة

يقدّم «قلب الوحش» تجربة سينمائية تراهن على الجمع بين اتساع الطبيعة وقسوتها من جهة، وخصوصية العلاقة الإنسانية من جهة أخرى، وهو فيلم يستعيد تقاليد أفلام النجاة الكلاسيكية، لكنه يمنحها بعداً عاطفياً مختلفاً، من خلال علاقة لا تقوم على الكلام بقدر ما تقوم على الثقة والاعتماد المتبادل، وفي رحلة جيمس وأودين، لا يصبح السؤال مقتصراً على من سينجو من البرية، بل على ما يمكن أن تمنحه الصداقة من قوة حين تتلاشى كل وسائل النجاة الأخرى.